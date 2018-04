Temptations Tim slaat hard terug na uitspraken Deborah

Oei, oei, oei. De laatste aflevering van Temptation Island is nog niet op de buis verschenen, of ex-geliefdes Tim en Deborah vliegen elkaar al in de haren. Zo deed zij deze week een boekje open over de twee gezichten van Tim in een groot interview met Dag Allemaal. Maar ja, Tim zou Tim niet zijn als hij zijn woordje niet klaar had staan…

In plaats van zelf een interview met het blad op te eisen, besloot hij om op het artikel te reageren via Facebook. Het verhaal dat hij zijn ex-geliefde – met wie hij aan het begin van het programma nog ‘huisje, tuintje, kindje’ wilde – psychisch mishandeld zou hebben en haar regelmatig geestelijk de grond in trapte, zouden volgens hem dan ook klinkklare onzin zijn.

‘Dus ik heb bedrog gepleegd in onze relatie? Bij Temptation is het zo gelopen, maar daarvoor ben ik nooit vreemdgegaan. En ja, iedereen verdient een tweede kans, maar daar heb ik nu serieus al spijt van. Een grote leugen is ze. Nu gaat de waarheid is echt naar boven komen’, raast ‘Timtation’ op Facebook.

‘Jij bleef bij twee mannen slapen, maar daar mocht ik niks over zeggen…’

Maar voor wie dacht dat daarmee de kous af was heeft het mis. Tim gaat gewoon nog even door. Zo vertelt hij in zijn reacties, waar menig taalnazi en niet Vlaams sprekend persoon overigens helemaal ‘koekerond‘ van wordt, dat het juist Deborah is die volgens hem absoluut geen lieverdje blijkt te zijn.

‘Wat voor complete leugen ben jij nou eigenlijk? Er was volgens jou geen bedrog vanuit jouw kant? Jij bleef bij twee mannen slapen, maar daar mocht ik niks over zeggen. Ik ben echt meer dan blij dat ik nu van je af ben, want jouw leven is echt een grote leugen.’

En zo gaat het nog wel even door met moddergooien. Het moge inmiddels dan ook duidelijk zijn: het sprookje rondom Tim en Deborah is officieel done, over en finito.

Bron JaniTv | Beeld Temptation Island, Giphy