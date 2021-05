Terug naar je ex: wel of niet doen? Dít zeggen experts erover

Het verdriet na een break-up is voor niemand leuk. Je eerst zo fijne, veilige leven is op zijn kop gegooid en wat moet je nu? Het is heel verleidelijk om weer terug naar je ex te gaan. Maar is dit wel een goed idee? De experts geven antwoord.

Terug naar je ex

Break-ups zijn nooit leuk. Het hele leven dat je hebt opgebouwd met iemand is opeens weg. Er zullen waarschijnlijk ook honderden vragen door je hoofd gaan. Wat ging er fout? Kunnen we het nog oplossen? Zijn we echt niet voor elkaar bestemd? Het is allemaal heel normaal, sterker nog, uit een onderzoek blijkt dat 50 procent van de koppels die uit elkaar gaan, later weer bij elkaar komen. Het is dan ook erg verleidelijk om het tóch weer te proberen. Er zijn veel redenen dat mensen nog willen vechten voor een relatie. Naast dat je misschien nog veel van elkaar houdt, voelt het ook comfortabel om bij elkaar te zijn.

Lees ook:

Déze 3 sterrenbeelden zullen niet snel teruggaan naar hun ex

Enkele voorwaarden

Toch is het handig om aan deze voorwaarden te denken voordat jullie weer terug bij elkaar komen. Als je jezelf niet compleet voelt zonder de ander, kunnen jullie beter allebei je eigen weg gaan. Dit zal vaak ook weer eindigen in problemen en het zal geen gezonde relatie worden. Wees je ook bewust van elkaars eigenschappen. De goede én de slechte, want bij de laatste gaat het vaak mis. Is de ander echt veranderd? Ben jij wel echt veranderd? Een langere tijd weg van elkaar geeft je ook meer overzicht. Voel je je eigenlijk prima zonder hem of haar en ben je wel blij met hoe het nu is? Dan heb je niet eens meer het gevoel dat je terug wil naar je ex. Of je wil juist wel, maar de lange tijd heeft jullie wel de kans gegeven om te groeien zonder elkaar.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Vriendin | Beeld: Getty Images