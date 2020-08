Waarom je ‘the one that got away’ nú uit je hoofd moet zetten

We kennen hem allemaal: die ene persoon op wie je knetterverliefd was, maar met wie het om wat voor reden dan ook nooit echt iets werd. Toch kijk je vaker dan je toe wil geven even op zijn Instagramaccount en lees je tijdens slapeloze nachten jullie app-gesprekken terug.

Levensgevaarlijk, want voor je het weet ben je bevangen door weemoed en nostalgie. Waarom zijn jullie eigenlijk nooit wat geworden? Wat als jullie het gewoon wél hadden geprobeerd? Zou hij nu gelukkig zijn? Voor je het weet heb je rondom die ene ‘gemiste’ liefde een tranentrekkend verhaal bedacht en hem op een voetstuk verheven. Je geheugen is vertroebeld door fijne herinneringen die bovendrijven en zeker als je nu niet helemaal happy bent, kunnen die gedachten aan the one that got away je volledig van de kaart brengen.

Zweem van mysterie

Sterker: dat kan ook als je nu wel een fijne relatie hebt. Door die zweem van mysterie rondom dat wat nooit echt mocht zijn, weet je ook niet hoe het is om ’s nachts wakker te worden van zijn gesnurk of hem te zien knuffelen met de wc-pot na iets teveel limoncello (‘verkeerd gevallen’, uhu).

Het is zaak jezelf wakker te schudden voordat je in die rabbit hole belandt. We helpen je graag.

1. Er is een reden waarom jullie niet samen zijn

Soms is dat een stomme reden (afstand, bijvoorbeeld), soms is dat een heel legitieme reden (jullie hadden altijd mot). Wat die reden ook is: het werkte niet. Dat is heel jammer, maar vertrouw erop dat als jullie écht bij elkaar hadden gehoord, jullie wel een manier hadden gevonden om het toch te laten slagen.

2. Je romantiseert de situatie

Voor als je het nog niet in de gaten had… dikke kans dat je door die roze bril naar het verleden kijkt en zo vergeet dat hij je amper appte of flirtte met je vriendinnen. Dat is de romantiek van the one that got away: zij worden een soort mythische figuren, perfecte minnaars en slimme, grappige, bizar aantrekkelijke figuren tegen wie niemand echt op kan. Je bouwt een complete fantasiewereld rondom iets wat er eigenlijk nooit was. Dat erkennen is al de helft van het werk.

3. Je gaat nooit echt ergens voor als die ander in je gedachten blijft

Bij iedere ruzie of teleurstelling met je huidige partner komt die ghost from the past weer bovendrijven. Misschien moet je hem toch maar eens een appje sturen. Even gluren op z’n LinkedIn. Dat is natuurlijke geen eerlijke strijd tegenover je huidige liefde. Zodra het even tegenzit, fantaseer je over terugkeren bij die (soort van) ex in plaats van te vechten voor je relatie. Met dat eeuwige vergelijken schiet niemand wat op. Bedenk waarom je nu bij je huidige partner bent en weet dat hij/zij iemand verdient die er 100% voor gaat.

4. Loslaten was niet makkelijk

Misschien hebben jullie nog een tijd aangerommeld als ‘vrienden’, beide wetende dat dit niks te maken had met een platonische vriendschap. Jullie deelden misschien niet meer de lakens, maar hij was wel degene die je als eerste belde bij allerhande tegenvallers. Het heeft lang geduurd voordat je ook emotioneel was losgeweekt van die ander; wil je dat nu weer op het spel zetten?

5. Het houdt je tegen om verder te gaan

Laat gedachten aan the one that got away niet je huidige leven vergallen. Als iemand echt in je leven had moeten zijn, dan was het wel zo geweest (tragische sterfgevallen natuurlijk daargelaten).

Dan was hij niet the one that got away, maar the one that stayed.

Beeld: iStock