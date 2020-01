Lessen tussen de lakens: Thigh five!

Kom jij niet klaar van vaginale penetratie? Misschien lukt het wel met een thigh job. Zo pak je dat aan.

Simpel & sexy Bij een thigh job verwen jij je partner met je dijen op zo’n manier dat tegelijkertijd jouw clitoris wordt gestimuleerd. De aanpak is simpel. Zorg dat jullie opgewarmd beginnen en dat de penis van je sekspartner stijf is. Gebruiken jullie een voorbinddildo? Dan kunnen jullie meteen aan het echte werk beginnen, al is een goed potje voorspel natuurlijk nooit een slecht idee. Positioneer de stijve penis of voorbinddildo tussen je dijen. Eenmaal op de juiste plek is het de bedoeling dat jullie op dezelfde manier bewegen als bij een gewoon potje rollebollen. Belangrijk is wel dat je je bekken dusdanig kantelt dat je clitoris en schaamlippen tijdens de thigh job worden aangeraakt.

Kom jij ook? De thigh job is volgens liefhebbers the answer to all your prayers. Tijdens deze seksact ligt de focus namelijk niet op penetratie, maar op je clitoris. En dat horen we natuurlijk graag. Want we weten allemaal – sterker nog: er is zelfs wetenschappelijk bewijs voor – dat vrouwen veel makkelijker tot een hoogtepunt komen als de clitoris wordt gestimuleerd.

Seks plus De belofte van een orgasme is al reden genoeg om de thigh job eens te proberen, maar de klaarkomtruc brengt nog meer voordelen met

zich mee. Seks zonder penetratie betekent ook geen zwangerschap, én is een goede optie voor die dagen in de maand dat jij je kleren liever aanhoudt (als seks tijdens je menstruatie niet jouw cup of tea is).

Blij dat ik glij Net als bij seks met penetratie kun je met een thigh job oneindig variëren. Het cowgirl standje, omgekeerde cowgirl standje, lepeltje-lepeltje en ook het missionarisstandje lenen zich perfect voor deze act. Zelfs staand – ideaal voor een vluggertje – kunnen jullie het proberen. De enige must voor een thigh job is glijmiddel. Dit omdat je dijen zelf natuurlijk niet vochtig worden.

