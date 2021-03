Doe-het-zelf-thuis SOA-test: hoe werkt het en is het betrouwbaar?

Een SOA-test laten doen is vervelend, ongemakkelijk en doet vaak zeer (zeker als je klachten hebt). Maar safety first; soms moet het gebeuren. We waren dan ook verheugd toen we lazen dat je nu ook een thuis SOA-test kunt doen. ‘Zeker nu ook de GGD het nog druk heeft met coronatesten, is zo’n SOA-thuistest een hele goede optie’, zegt Hugo Plug, een van de drie eigenaren van ‘Yours Health Test’.

De SOA-test kun je dus gemakkelijk thuis doen. Hoe? Easy peasy lemon squeezy. Je plast na het ontwaken in een urinebeker. Dan pak je een staafje en urinebuisje, je doopt het staafje in de beker en doet hem in het urinebuisje. Vervolgens volg je de rest van de stappen en stuur je ‘m op naar het laboratorium in Duitsland – helemaal verzegeld en anoniem uiteraard. Geen postbezorger die erachter komt dat ‘ie jouw SOA-test in handen heeft, zo vertelt Hugo Plug.

‘Niemand anders hoeft met een staafje je vagina in’

Een thuis SOA-test is niet alleen fijn – want niemand anders hoeft met eendenbek en staafjes in je vagina een monster af te nemen of bij de man met een stokje de penis in (au) -, maar ook betrouwbaar, zo legt Plug uit. ‘We zijn gecertificeerd door de Duitse accreditatie-instantie DAkkS. Dat betekent dat de testen allemaal volledig betrouwbaar zijn.’ Een zelftest mag niet zomaar die titel hebben. ‘Er wordt uitvoerig getest en gekeken of de uitslag vergelijkbaar is met die van een GGD of een huisarts. Als het teveel afwijkt, mag het geen zelftest worden.’ En, ook heel prettig om Najib Amhali-achtige praktijken (je weet wel, die ene sketch) te voorkomen: je ziet niet met je buurman of buurvrouw in de wachtkamer om binnen gehaald te worden voor de SOA test. Lekker anoniem, dus.

Gemiddeld duurt het zeven tot veertien dagen voor je de uitslag van de test binnen hebt. De test is geschikt voor zowel mannen als vrouwen die zich – ook in deze tijd – willen laten testen op de aanwezigheid van een SOA.

Zeven SOA’s

Met de doe-het-zelftest kunnen zeven SOA’s ontdekt worden. Een test doe je natuurlijk vaak als je symptomen ervaart (zie hieronder), maar kan ook ter preventie gedaan worden. Bijvoorbeeld als je een nieuwe partner hebt en zeker wil weten dat je geen SOA hebt. Bovendien kun je ook gaan voor het plus-pakket, dan wordt je naast de SOA’s ook getest op schimmels. Dit zijn de SOA’s die je thuis kunt testen:

Chlamydia – een van de meest voorkomende soa’s

Mycoplasma genitalium (een vrij nieuwe soa)

Mycoplasma hominis (een redelijk onbekende soa)

Gonorroe – Dit is de tweede meest voorkomende bacteriële SOA wereldwijd.

Trichomonas

Ureaplasma parvum en ureaplasma urealyticum – deze behoren tot de normale genitale flora van mannen en vrouwen, maar kunnen ook SOA’s zijn.

Symptomen van een SOA

Wanneer laat je je testen op een SOA? Waarschijnlijk als je klachten ervaart. Deze klachten kúnnen (let op, kunnen) een SOA betekenen.

Ongewone afscheiding

Bloedverlies

Branderig gevoel

Bultjes

Irritatie, jeuk en/of pijn bij het plassen

Rode huid

Schilfers/wratjes/blaadjes of zweertjes

De doe-het-zelf-thuis SOA-test kost 115 euro (ja, dat is wel meer dan bij de GGD – daar is ‘ie gratis – of bij de huisarts – dan gaat het van je eigen risico af) en je bestelt ‘m hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Getty Images