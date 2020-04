Corona-ah-ah-ah: thuisblijven zorgt voor piek in verkoop seksspeeltjes

Dat we door de coronacrisis massaal weer bordspellen kopen, is inmiddels bekend. Maar ook andere fabrikanten van speelgoed doen goede zaken. EDC Retail, moederbedrijf van onder meer webshops EasyToys en Pabo.nl, meldt dat de vraag naar seksspeeltjes sinds ruim drie weken is verdubbeld.

Vooral vibrators, condooms en levensechte sekspoppen vinden gretig aftrek.

Omzetgroei

Sinds het kabinet op 12 maart besloot dat Nederlanders zo veel mogelijk thuis moeten werken, ziet EDC Retail een toename van het aantal orders. “De verkoop stijgt nog steeds. Mensen proberen het nu thuis zo leuk mogelijk te maken. Er komen gemiddeld zo’n tweeduizend extra bestellingen per dag binnen. Normaal gesproken zien we in maart en april dalende bestedingen. Nu zien we een omzetgroei van gemiddeld 94 procent. Op één dag was het zelfs 162 procent’’, aldus EDC-directeur Eric Idema tegenover het AD.

Seksspeeltjes schaarste

Maar ook de productie van seksspeeltjes ondervond, net als bij mondkapjes, hinder vanwege corona. De seksspeeltjes worden namelijk gemaakt in China, waar de productie grotendeels kwam stil te liggen. Gelukkig voor iedereen met een libido is het bedrijfsleven van China net op tijd weer op gang gekomen en was van een ‘seksspeeltjes schaarste’ geen sprake.

Hey poppie

Maar wat koopt men dan, voor extra genot? Moederbedrijf EDC ziet vooral de verkoop van glijmiddelen, condooms en seksspeeltjes als vibrators toenemen. Opvallend genoeg neemt ook de verkoop van dure levensechte sekspoppen toe. En dat brengt ook goed nieuws met zich mee: door de verkooppiek heeft EDC veertig extra medewerkers kunnen aannemen.

Naast EDC ziet ook Bol.com een stijging van het aantal seksgerelateerde artikelen. De webwinkelgigant laat weten dat de verkoop van condooms in week 12 en 13 met 30 procent steeg ten opzichte van week 10 en 11. De verkoop van seksspeeltjes en glijmiddel groeide in dezelfde periode met gemiddeld 20 procent. Populaire artikelen op bol.com zijn onder meer de tarzan vibrator en de satisfyer next generation.

