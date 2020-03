Door ‘thumbing’ voorkom je dat je spontaan leuke mensen ontmoet

Ooit, voordat het moderne daten een vlucht nam, betekende thumbing hetzelfde als iemand oppikken. Maar inmiddels heeft het verschijnsel een geheel nieuwe betekenis. En het is wel frappant: waar thumbing eerst betekende dat je uitging om iemand te scoren, betekent het nu juist het tegenovergestelde: het weerhoudt je juist van dat scoren.

Thumbing

Vraag jij je ook altijd af waarom die spontane, toevallige ontmoetingen in romantische comedy’s nooit in het echte leven plaatsvinden? Nou, dat komt dus door thumbing. En dat doen we helemaal zelf. Thumbing is namelijk het doelloos scrollen en swipen op je telefoon uit verveling. Dus sta je in de rij bij de koffiebar (of zoals gister bij de coffeeshops, hallo Nederland), of wacht je op een vriendin in de lunchroom, dan pakken we al snel onze telefoon erbij. Want hey, zomaar wachten kennen we niet meer.

Op je telefoon scrollen is namelijk een makkelijke manier om de tijd voorbij te laten gaan, en je ziet er druk uit. Er is niets mis mee, want iedereen doet het. Maar hoop je nog altijd op die toevallige ontmoeting? Dan is je telefoon het eerste dat je weg moet leggen. Je telefoon als bezigheidstherapie is namelijk hetzelfde als een bordje met ‘NIET STOREN’ op je voorhoofd.

Zit je met je vriendin ergens te lunchen en gaat zij naar de wc? Dan pak je al snel je telefoon en je duim erbij, totdat je vriendin terug is van het toilet. En omdat we dit allemaal doen, hebben we een cruciaal onderdeel van spontane socialisatie geëlimineerd. Want nog erger is als je je telefoon erbij pakt omdat je je anders ongemakkelijk of zelfbewust voelt. En wat is er mis met gewoon even om je heen kijken, wat is er mis met gewoon even wachten?