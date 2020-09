Er blijken 10 verschillende ‘sekstypes’ te zijn: welke ben jij?

Seks is lekker, spannend en je krijgt er een enorme kick van! Maar wist je dat er tien verschillende ‘sekspersoonlijkheden’ bestaan? Wij noemen ze voor je op, en wie weet herken jij jezelf wel in één van deze lustige types.

Sensueel

De sensuele lover ziet seks als iets voor de ‘echte’ geliefden. Het sensuele type is niet uit op casual sex en one- night stands. Ze zijn gek op knuffelen en kijken de ander ook graag recht in de ogen aan. Liever missionaris dan doggy- style dus…

Erotisch

De erotische lovers hebben liever geen seks, dan saaie seks. Dit betekent echter niet dat ze een hele collectie seksspeeltjes in hun bezit hebben. De seks moet uniek zijn, maar hoeft niet perse kinky. Met erotische types hoef je in ieder geval niet bang te zijn voor een sekssleur. Ze zijn gek op afwisseling, rollenspellen en nieuwe dingen proberen.

Afhankelijk

Afhankelijke lovers sturen jou sexy berichtjes terwijl je aan het werk bent. Ze denken non-stop aan sex, maar als het eenmaal zover is moet je er niet téveel van verwachten. De afhankelijke types spreken met je af om seks te hebben, niet om uiteindelijk een relatie met je te krijgen. Ze zijn vaak te druk om serieus te daten, maar je mag áltijd – als je tijd hebt – langskomen. Gaat er een belletje bij je rinkelen?

Reactief

Mensen van het reactieve type zijn echte gevers. Als jij het niet naar je zin hebt, no way dat zij dan wel genieten van jullie seks. Dit persoon zou er alles aan doen om jou tot een hoogtepunt te brengen. Dit klinkt perfect, maar helaas komt er vaak flink wat onzekerheid bij kijken.

Gerechtigd

Ja, dit type heeft nogal een vervelende naam, maar hij past er wél bij. Het gerechtigde type vindt het namelijk vooral belangrijk om het zelf leuk te hebben. Hebben zij een orgasme gehad, lopen ze gerust bij je weg. Niet echt netjes dus… Krijg je te maken met een gerechtigd type volg dan onze wijze raad op: eens en nooit meer.

Afwezig

Het afwezige type is niet de allerbeste keuze als sekspartner. Hij zal je geen mindblowing seks bezorgen, want ze zijn altijd met iets anders bezig. Zelfs als jullie, bezig zijn, is het afwezige type er niet helemaal bij. Wat Vervelend! Hij of zij denkt na over de boodschappen, afspraken en wat er die dag allemaal is gebeurd. Niet echt het recept voor spectaculair vuurwerk in de slaapkamer! No go, dus.

Verslaafd

Een gevaarlijk type, de verslaafden. Deze sekstypes gaan vaak vreemd, omdat ze nogal obsessed zijn van seks. Niet alleen met jou, maar ook met anderen. Dit klinkt verschrikkelijk naar (en dat is het ook wel), maar het bestaat toch echt. Hoe naar?

Gedwongen

Het gedwongen type heeft vaak nogal specifieke fetishjes. Denk aan opgewonden worden van voeten of bijvoorbeeld latex. Zonder een beetje aandacht te besteden aan deze fetisj is het gewoon niet spannend genoeg voor ze.

Gestrest

Gestreste lovers kunnen constant stressen over van alles! Deze zorgen zijn tijdens de sex non-stop aanwezig, waardoor het voor iemand van dit type erg lastig is om oprecht te genieten van de seks. Partners van gestreste lovers moeten dan ook contant hun liefje geruststellen, moed inpraten en vertellen dat het allemaal goed is.

Ongeïnteresseerd

Desinteresse kan veroorzaakt worden door nare, seksuele ervaringen uit het verleden, maar dat hoeft niet zo te zijn. Soms denken mensen van dit type tijdens de seks aan een ander. Ouch! Uit verveeldheid, of omdat het somehow zo is dat hun sekspartner hen een stuk leuker vindt dan andersom. Dat kan gebeuren, maar het is wel zo eerlijk om dit vóór de seks te vertellen in plaats van erna… Communicatie is key!

