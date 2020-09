Op déze tijdstippen seksen: dan zou je de beste orgasmes krijgen

Omdat we het allemaal retedruk hebben, moeten we, treurig maar waar, seks vaak op de kalender zetten – naast de algemene taken zoals vuilniszakken buitenzetten en de administratie doen. Niet heel opwindend. Maar als je het slim aanpakt en seks hebt op deze momenten, dan krijg je betere orgasmes.

Let’s go!

De rode vlag

We know, klinkt niet heel opwindend… Maar niks is minder waar. De dag voor je ongesteldheid ben je namelijk ontzettend gevoelig down under. Waardoor je een extreem orgasme kunt ervaren. Dus in plaats van op de bank zitten met een Tony Chocolonely reep, ga je je stoute schoenen aantrekken en je vriend erbij halen. En hij zal vast én zeker niet klagen!

Work- out baby

Tja, wie vroeger naar de sportschool ging voor die zogenaamde sixpack. Gaat er nu heen om zich op te pompen met adrenaline en zelfvertrouwen. Uit onderzoek van de Universiteit van Florida is namelijk gebleken dat mensen die naar de sportschool gaan er zelfverzekerder uitkomen. Ook al zijn we geen gram afgevallen of een millimeter gespierder geworden. Het maakt ons zelfverzekerder in bed. Wat resulteert in een zeer goed orgasme.

Goedemorgen

Een man vindt niks lekkerder dan een quickie in de ochtend. En wij vrouwen toch ook niet? Uit studies is gebleken dat we in de ochtend vol zitten met energie en dat laten we ons geen twee keer vertellen! En bovendien, in de avond zijn wij vrouwen vaak te moe van het werk, de kinderen of het huishouden. Dus ga voor die lustige mornings.

Griepje? Geen probleem!

Dit klinkt niet heel fijn… Maar voel jij een griepje opkomen? Dan is het tijd om onder de lakens te kruipen… Mét je lief. Sex geeft namelijk volgens de wetenschap een enorme boost aan je immuunsysteem. Zeg vaarwel tegen je griepje, en Hello Orgasm!

Horror

Als je zojuist een enge film hebt gekeken met vriendlief, ga dan niet in je ééntje naar bed. Maar juist samen en get into action. Waarom? Adrenaline zorgt ervoor dat je bloed sneller door je lichaam stroomt, waardoor je gevoeliger wordt down under. En ten tweede, die extra paar armen om je heen zijn toch ook wel fijn.

Beeld: Unsplash