Til je seksleven naar een hoger plan met deze vingertechnieken

Natuurlijk weet je (bed)partner zelf prima hoe te masturberen. Maar soms kan een +1-techniek het naar een hoger plan tillen.

Villa achterwerk

Fan van doggystyle? Dat standje is ook perfect voor vingeren. Hoe? De ene persoon zit op handen en knieën, zodat de ander achterlangs de vinger(s) in de vagina naar binnen kan laten glijden en met de andere hand de clitoris kan stimuleren. Trouwens óók een ideale pose als je het lekker vindt om anaal gevisiteerd te worden. Voor extra spanning (en oogcontact): doe het voor de spiegel.

Bijdehandje

Perfect standje voor twee vrouwen. Ga achter elkaar zitten. Zit je voor? Laat je dan in de armen van je sekspartner zakken en geniet van het handwerk. Spreid je benen, geef je over en laat je gaan. Zit je achter? Tease, veel. Je hebt beide handen vrij, dus maak daar ook gebruik van. Glijd af en toe je vingers naar binnen en geef de clitoris extra aandacht, terwijl je andere hand de rest van het lichaam verkent.

Ondersteboven

De een ligt, terwijl de ander met zijn of haar geslachtsdeel zo rond je gezicht ligt/zit/hangt. Zo kun je allebei je handen gebruiken om de ander te verwennen. Woman on top? Gebruik je duimtop om de klit zachtjes te verwennen, terwijl je met je andere hand, met een, twee of meer vingers naar binnen glijdt. Man boven? Pak zijn jongeheer en beweeg zachtjes op en neer. Ga sneller als je merkt dat hij daarvoor in de mood is. Wissel beide handen af en vergeet ook de ballen en het perineum niet.

Spiegeltje, spiegeltje

Ga op je knieën tegenover elkaar zitten, zodat het lijkt alsof jullie elkaars spiegelbeeld zijn. Tast elkaar af, zoen, streel, kroel. Voor bij de vrouw(en): maak een V-teken met je ring- en wijsvinger en wrijf tegen de schaamlippen. Breng je duim naar binnen en beweeg langzaam tegen de bovenwand van de vulva. Is er een man in het spel? Zet je vingers om zijn schacht en glijd zachtjes heen en weer. Hou oogcontact en do it slowly.

Tekst: Milou Deelen | Beeld: iStock