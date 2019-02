Tim naast Deborah op de bank: ‘Ik ben er verkeerd mee omgegaan’

De wonderen zijn de wereld nog niet uit: bijna twee jaar nadat Tim zijn liefde voor Cherish als een ‘klimop’ tussen zijn liefde voor Deborah liet komen, ziet hij nu in dat hij die situatie beter anders had kunnen aanpakken. In gesprek met Goedele en Deborah tijdens Temptation Takeoff betuigt hij spijt.

Toegegeven, het ziet er een beetje gek uit. Tim en Deborah die naast elkaar op de bank zitten bij Temptation Takeoff. Ze zitten op ongemakkelijke afstand uit elkaar, giechelen bij ongemakkelijke vragen en kijken liever Goedele dan elkaar aan. Maar toch weet Goedele het gesprek te sturen naar, hmm, naar wat eigenlijk? Zien we hier Goedele met Cupido’s pijlen schieten?

Wonder #1

Laten we beginnen met het eerste wonder: Tim heeft spijt. Sinds hij het hart van Deborah op desastreuze wijze brak, heeft hij zijn leven gebeterd. Hij is rustiger geworden, denkt beter na en – zo benadrukt hij zelf – hij spáárt. Tim is volwassen geworden en hunkert stiekem nog steeds naar dat huisje, boompje, beestje.

Als Goedele vraagt hoe hij zich zo heeft kunnen verliezen in zijn crush op Cherish, antwoordt hij: ‘Ik weet het niet. Ik ben er gewoon verkeerd mee omgegaan.’

Wonder #2

Maar het gesprek met Goedele wordt nog gekker. Want wat blijkt? De deur van Deborah staat nog op een kiertje voor Tim. Goedele gooit dan ook olie op het vuur met de opmerking: ‘Ik denk dat jij haar heel graag terug zou willen, Tim.’ Een very awkward silence volgt.

En Deborah geeft toe: ‘Hij had dat een jaar geleden moeten doen. En berichtjes helpen niet, hij had meer moeten doen.’ Toch klinkt dat niet bepaald als een ferme nee. Deborah ziet hem nog steeds graag en zou (stiekem) niets liever willen dan een grootse romantische spijtbetuiging van Tim. Hm, morgen is Valentijnsdag (Tim, dat is een hint).

