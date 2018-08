Timtation… (fluisterstem): ‘Ik ben gevraagd voor een pornofilm’

Wat te doen na je Temptation Island-roem? De een gaat vloggen (Lize, Merijn), de ander wordt een uithangbord voor cosmetische chirurgie (Pommeline, Rosanna) en weer een ander begint een sportschool (Alex). Toch lijkt Tim het creatiefste post-Temptation beroep te pakken te hebben: hij is gevraagd voor een pornofilm!

Lees ook: 10 redenen waarom we denken dat Temptation Island in scène is gezet

Porno

‘Ik werd gecontacteerd voor een pornofilm. Door de zelfverklaarde opvolgster van Dennis Black Magic,’ vertelt Tim aan HLN.be. ‘Maar ik heb vriendelijk bedankt.’

Sex Tape

Ook zou Tim gevraagd zijn voor Sex Tape, het nieuwe programma van Goedele Liekens waar koppels hun bedgeheimen delen. ‘Ik heb geen vriendin, dus dat is nu niet aan de orde hè?’

Tatoeages

Toegegeven, wij zijn stiekem best benieuwd naar de bedavonturen van Tim. Met tatoeages als ‘pussy magnet’, ‘porn’ en ‘yolo’ zijn onze verwachtingen hooggespannen!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.