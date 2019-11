Sinds Tina bij toeval het Tinderprofiel van haar collega Chris heeft gezien, weet ze niet hoe ze zich tegenover hem moet gedragen. Chris vermoedt wel dat er zoiets speelt en hij wil de lucht graag klaren. Maar stel dat ze zijn profiel helemaal niet gezien heeft, dan zet hij zichzelf onnodig voor schut.

Tina:

‘Ik ben toch zo geschrokken! Ik ben echt niet preuts hoor, maar om zoiets van je eigen collega te zien, dat is toch wel lastig. Ik ben gelukkig getrouwd met Nico, dus dat ik op Tinder zat te kijken, dat kwam door Natascha. Die is altijd met mannen in de weer en laatst had ze mij dus overgehaald om mee te doen met ‘kerels checken’. Dikke pret natuurlijk, we deden het haast in ons broek van het lachen. Tot ik opeens een foto van mijn naaste collega Chris zag, iemand die ik alleen netjes in pak ken. Nou, deze foto liet niets te raden over. Natascha begon meteen met een uitgebreide analyse, maar ik wist niet waar ik kijken moest. Hij schreef dat hij op zoek was naar een seksmaatje (of meer!), terwijl ik weet dat hij getrouwd is en kinderen heeft. Dat kun je dan toch niet maken? Nou ja, dat is mijn zaak niet. Wat ik het vervelendst vind, is dat ik niet meer normaal met hem kan samenwerken. Laatst stonden we samen over een maquette gebogen en toen raakte hij me per ongeluk aan. Normaal zou ik dat helemaal niet erg vinden, maar nu schoot het beeld van die foto door me hen en ik verstijfde ter plekke. Als onze blikken elkaar kruisen begin ik volgens mij direct te blozen, niet omdat ik met hem naar bed wil, maar omdat ik zoiets intiems van hem weet. Natascha zegt dat ik het tegen hem moet zeggen, maar dat durf ik echt niet.’

Chris:

‘Tina liet gisteren tijdens de lunch iets vallen over Tinder en toen dacht ik: shit, daar heb ik nog een profiel staan. Dat heb ik een paar maanden geleden in een dronken bui met een paar vrienden aangemaakt. Was een geintje. Ik ben helemaal niet op zoek naar sekspartners, we zaten gewoon een beetje te dollen. We zaten gewoon wat chickies te checken en toen daagden de jongens me uit om zelf een profiel te maken. Ik vond het wel grappig. We gingen helemaal los, echt extra bizar, weet je wel. Ik was dat profiel alweer vergeten, tot Tina over Tinder begon. Zij is wel de laatste van wie ik verwachtte dat ze een datingsite zou bekijken en waarschijnlijk neemt ze het bloedserieus. Ik heb mijn profiel direct verwijderd, maar ik weet dus niet of Tina het heeft gezien. Bij het idee alleen al schaam ik me kapot. Stel je voor dat ze het serieus neemt. Laatst stonden we samen in de lift en toen heb ik even gedacht om erover te beginnen. Maar ze deed zo afwerend dat ik dat uiteindelijk toch niet durfde. Er is wel iets veranderd in onze samenwerking, dat kan ik merken. Het vanzelfsprekende is er vanaf. Het lijkt wel of ze bang voor me is en als reactie durf ik haar ook amper meer aan te kijken. Het is een soort witte olifant in de kamer. Ik zou het natuurlijk gewoon aan haar kunnen vragen, maar stel dat ze mijn profiel helemaal niet gezien heeft, hoe moet ik het dan allemaal weer recht praten?’

De mediator:

‘Het meest voor de hand liggende zou zijn om er over te beginnen, Chris. Maar blijkbaar zit er iets dat je ervan weerhoudt. Misschien kun je daar eerst wat meer over zeggen. Uiteindelijk heb je allebei met vriend(inn)en op Tinder gezeten en schaam je je allebei dat je dat hebt gedaan. Ongelukkige situatie. Helpt het om daar dan ook het gesprek mee te beginnen? Dat het een ongelukkige situatie is maar het wel genoemd wil hebben. Begin vooral niet met excuses, maar vertel de gebeurtenis. Dan geef je Tina ook de ruimte om haar gebeurtenis te vertellen. Mensen zeggen wel eens dat conflicten ooit zijn begonnen met iets heel kleins. Pas op dat jullie niet de volgende worden met zo’n ervaring. Snel een praatje met elkaar dan kunnen jullie weer ontspannen verder werken. Dat is een stuk productiever.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.