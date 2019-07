Tinder helpt LHTB’ers en waarschuwt in landen waar dit strafbaar is

Lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders: Tinder wil deze groep goed beschermen. Daarom maakt het bedrijf bekent dat het voortaan deze groep gaat waarschuwen voor ‘gevaarlijke’ landen.

In sommige landen is homoseksualiteit strafbaar, in onder andere Iran en Saoedi-Arabië kan zelfs de doodstraf worden geëist. Tinder wil zijn gebruikers beschermen en waarschuwen hiervoor. Ze voegden daarom een ‘traveler alert’ toe, die bijhoudt waar je bent en je een seintje geeft als je in een land bent waar homoseksualiteit strafbaar is. Je kunt er ook voor kiezen om in die landen je geslacht en of je op mannen, vrouwen of beide valt, te verbergen.

Pas op

Tinder schrijft bij de traveler alert: We willen dat je plezier hebt, maar je veiligheid is onze belangrijkste prioriteit. Wees extra voorzichtig als je gekoppeld wordt en als je met mensen die je niet kent afspreekt.”

