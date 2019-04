Swipen maar: Tinder nog steeds populairste dating app

Tinderen om de ware te vinden? Veel mensen geloven er niet meer in. Toch kan het écht. De dating app blijkt dan ook nog steeds de populairste te zijn in Nederland.

Dat blijkt uit een analyse van Dutch-Tech Magazine. Wel 46.854 keer per maand wordt de app gedownload in Nederland, dus dat Tinder zijn beste tijd gehad zou hebben, is niet helemaal waar. Maar of je ook echt succes in de liefde kan hebben door te swipen, dat is een ander verhaal. Een tijd terug zocht de Universiteit van Nederland het uit en wij hebben de slagingskans voor je op een rijtje gezet.

Andere apps

Toch krijgt Tinder stevige concurrentie van bijvoorbeeld Badoo. Wel 25 procent van de Nederlandse singles die daten hebben deze app op hun telefoon staan. Verder zijn Lexa.nl (18%), Happn (15%) en Relatieplanet (11%) populair. Geen zin in online daten? Geef je dan snel op voor het nieuwe seizoen van First Dates óf waag in dit restaurant een poging zonder camera’s. Wie weet kom je jouw prins(es) op het witte paard daar wél tegen.