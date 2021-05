Dit is volgens jouw sterrenbeeld het Tindertype waar jij op valt

Op Tinder swipe je een hoop leuke types voorbij. Wist je al dat je op een bepaald Tindertype valt op basis van je sterrenbeeld? Je zoekt iemand die goed bij je past. Wil je de ware vinden? Check dan of hij of zij bij je sterrenbeeld matcht.

Ram (21 maart – 20 april)

Het Tindertype van de Ram is de wereldreiziger. Reizen is zijn of haar grote passie en dit type deelt hierdoor alleen maar reisfoto’s van zichzelf. Jij valt hier wel op. Dit type brengt jou mee op avontuur. Het enige nadeel is dat dit Tindertype zich lastiger kan settelen, want er zijn nog veel te veel dingen dat hij/zij nog niet heeft ontdekt.

Stier (21 april – 20 mei)

Jij wilt meteen de juiste man/vrouw. De Stier is betrouwbaar en dit zoek je ook terug in een toekomstige partner. Je moet jouw prins(es) op het witte paard kunnen vertrouwen, daarom zal je niet snel voor de eerste beste persoon gaan. Kieskeurigheid zit in je karakter, zo pluk jij de parels er tussen uit.

Tweelingen (21 mei – 21 juni)

Jij bent gek op het festivaltype. Je ziet jezelf wel voor je met een energieke partner en let daarom hier ook zeker op tijdens het Tinderen. Shirt uit en een biertje in de hand, dat zijn de kiekjes die je het liefste wilt zien. Let wel op: deze types kunnen soms wat oppervlakkig zijn.

Kreeft (22 juni – 22 juli)

Het type van de kreeft is een player. Hij/zij doet alles om jou te veroveren en tegen die charmes zeg jij geen nee. Jij valt op de lieve woordjes en romantische daden, maar stiekem zijn deze niet alleen voor jou bedoelt. Pas hiermee op of zorg ervoor dat deze man/vrouw juist compleet voor jou gaat vallen.

Leeuw (23 juli – 23 augustus)

Is jouw sterrenbeeld Leeuw? Dan ben jij bent vooral niet op zoek naar saai. De Leeuw verveelt zich snel. Jij bent daarom juist aangetrokken tot een partner die jouw leven interessant houdt en waarmee je kunt lachen. Een gek type is wat jij wilt in je relatie.

Maagd (24 augustus – 22 september)

Het Tindertype van de Maagd is de catfish. Dit sterrenbeeld is namelijk kritisch in de liefde. Je bent op zoek naar een partner die goed bij je past. De catfish doet zich vervolgens voor als de perfecte date voor jou. Beginnen jullie elkaar beter te leren kennen? Dan kom je erachter dat hij/zij niet is zoals die zich voordeed.

Weegschaal (23 september – 23 oktober)

Jouw Tindertype is de sociale vlinder. Jij houdt ervan als je date net zo gemakkelijk in de omgang is als jij. Samen aan een stuk door babbelen is een groot pluspunt. Door deze communicatie kom je er al gauw achter of er meer in zit en jullie dezelfde interesses hebben. Dat werkt ontzettend mee in jouw voordeel.

Schorpioen (24 oktober – 22 november)

Een partner met humor is iets wat de Schorpioen erg aantrekkelijk vindt. Samen lachen is superbelangrijk voor jou. Heb je tijdens je Tinder gesprek of de eerste date veel gelachen? Dan voel jij je gecharmeerd. Blijf vooral zoeken naar jouw ideale grappenmaker.

Boogschutter (23 november – 21 december)

Heeft hij/zij foto’s van hun dieren op hun profiel? Daar val je als een blok voor. De dierenvriend laat jouw hartje sneller kloppen en met die schattige foto’s swipe jij sowieso naar rechts. Hebben jij en je date dezelfde liefde voor dieren? Dan is dat een groot pluspunt.

Steenbok (22 december – 20 januari)

Een goed lichaam en een verzorgd uiterlijk, dat is iets waar de Steenbok van kan dromen. De fitnessfreak is daarom echt wat voor jou. Kom maar door met die ontblote lichaamsfoto’s, want hierdoor stuur jij graag een berichtje.

Waterman (21 januari – 19 februari)

Voor jou is Tinder niet de plek om te zoeken naar een levenspartner. Jij bent eerder op zoek naar een leuke scharrel en swiped daarom naar rechts voor… andere redenen. Voor nu vind je dat helemaal prima en is er geen behoefte aan iets serieuzers.

Vissen (20 februari – 20 maart)

Een eigenschap van Vissen is dat je makkelijk te misleiden bent. Daarom val jij keer op keer weer voor de charmes van de vreemdganger. Je vertrouwt mensen snel en ziet graag het goede van iedereen in. Dit is jouw valkuil. Een gebroken hart is voor jou moeilijk te verwerken, kijk daarom goed uit met wat voor mensen je aan het Tinderen bent.

Bron: NSMBL | Beeld: Getty