Tips voor de eerste keer met een vrouw

Het internet staat bomvol met artikelen die vrouwen een handje helpen bij het pleasen van een man. Over lesbische seks is nog vrij weinig te vinden. Omdat dit de ultieme fantasie is van menig vrouw deelt LotteLust de must knows voor je eerste avontuurtje met hetzelfde geslacht.

Voorbereiding

Hygiëne wordt door iedereen gewaardeerd. Bovendien voel je je zekerder over jezelf als je fris en fruitig tussen de lakens duikt. Ga aan de haal met scheermesjes of andere ontharingsapparaten. Lees ook de gouden tip om jezelf te ontharen zonder rode bultjes te vormen. Was jezelf grondig en spuit een lekker luchtje op. Knip je nagels kort om nare ongelukjes te voorkomen!

Het oog wil ook wat

Hijs jezelf in een sexy lingerie-setje, investeer (qua tijd of geld) in een mooie hairdo en smeer een laagje make-up op je gezicht. Niet alleen ben je een lust voor haar oog, maar je voelt je ook een stuk zelfverzekerder op je mooist! Tip: check ook wat de juiste lingerie is voor jouw figuur.

De juiste setting

Vrouwen hebben oog voor detail en kunnen een beetje effort meestal wel waarderen. Steek wat kaarsjes aan, zet een zwoel achtergronddeuntje op en haal je mooiste lakens tevoorschijn. Pluspunten gegarandeerd!

Houd je zenuwen onder controle

Vlinders in je buik? Laat deze niet de overhand nemen. Maak eerst een gezellig praatje, schenk een wijntje in of spreek je gevoelens uit om je nerves te verminderen.

Ga op je gevoel af

Herinner je je eerste keer seks met een man? Toen had je waarschijnlijk ook geen idee wat je moest doen. Het voordeel van seks met een vrouw is echter dat je precies weet waar haar erogene zones zich bevinden. Vertrouw op je intuïtie en doe wat goed voelt. Tip: kijk voorafgaand porna om inspiratie op te doen of lees over de heetste lesbische standjes.

Luister naar haar

Wanneer je iets doet wat zij fijn vindt, zul je dit gauw merken. Als ze begint te kreunen stop dan vooral niet waar je mee bezig bent. Focus je naast geluidjes ook op haar lichaamstaal. Haar bewegingen zullen je naar het juiste pad leiden…

Laat los

Vrouwen kunnen echte control freaks zijn, maar perfectie bestaat niet. Vooral niet in de slaapkamer. Hoe meer je probeert je handelingen zo goed mogelijk uit te voeren, hoe minder je geniet van de ervaring. Laat jezelf gaan voor de ultieme beleving!

