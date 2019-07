Tis bewezen: mannen en vrouwen raken even opgewonden van porno

Mannen kijken het misschien meer (maar is dat waar?), ze raken niet per se meer opgewonden van het kijken naar porno. Wat dat betreft zijn vrouwen en mannen gelijk, concluderen onderzoekers.

Max Planck Institute for Biological Cybernetics in Duitsland bekeek 61 studies waarbij de proefpersonen porno kregen te zien. Bij het bekijken van de beelden hielden de onderzoekers de hersenactiviteit in de gaten. Bij zowel mannen als vrouwen was er verhoogde activiteit in de regio van de amygdala, de insla en het striatum. Kortom: de pikante beelden werden door beide seksen gelijk ontvangen. Wat wel opviel was dat expliciete foto’s het beter deden dan bewegend beeld.

Wanneer houdt het eens op?

Toch bestaat het cliché dat mannen liever naar porno kijken dan naar vrouwen en dat zou weer komen omdat zij daar meer van genieten. Maar nu dat laatste van tafel is geveegd, hoe zit het dan met het eerste cliché? Ook die kan via het raam eruit. Dat komt waarschijnlijk omdat er (NOG STEEDS) een taboe heerst op vrouwelijke seksualiteit. We durven dus niet uit te drukken hoe we ons voelen. En het is toch potdorie eens tijd dat dáár verandering in komt.

Bron: Newsmonkey.be | Beeld: iStock

