Toe aan een nieuwe liefde? Ga sporten

Wie denkt dat je de meeste kans maakt om een nieuwe liefde op Tinder of tijdens het uitgaan te ontmoeten, komt bedrogen uit. Relatiemateriaal kom je namelijk vooral tegen in de sportschool. Ja, echt.

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat wie flirt in de gym, maar liefst 97 procent kans heeft op een vervolg. Als dat geen excuus is om vaker te gaan sporten…

Volgens een onderzoek van EllipticalReviews onder 1.000 mensen is 43 procent van de vrouwen en 21 procent van de mannen ooit versierd in de sportschool. En met succes: 97 procent heeft hier weleens een vervolg aan overgehouden. Bij 61 procent was dat in de vorm van een date, bij 66 procent was het ‘slechts’ een avontuurtje, en 24 procent kreeg zelfs een relatie na wat geflirt tijdens zijn of haar work-out.

Als je bedenkt dat 71 procent van de ondervraagde mannen toegeeft naar andere mensen te kijken in de sportschool, zijn de resultaten misschien niet eens zo verrassend. Bij de vrouwen kijkt zo’n vijftig procent om zich heen.