Sterrenbeelden zeggen heel veel over een persoon. Niet alleen over de persoonlijkheid of over hoe iemand zich gedraagt. Maar ook over hoe goed je bijvoorbeeld kunt tongzoenen! En deze drie sterrenbeelden hebben daarmee geluk.

1. De Schorpioen

De Schorpioen heeft het heel goed voor elkaar op zoengebied. Hij is volgens de sterren namelijk de allerbeste in tongzoenen. Schorpioenen weten namelijk wat ze willen, zijn vastberaden en gaan er dan ook helemaal voor. Een tongzoen met een Schorpioen is dan vaak ook heel sexy en gepassioneerd. Wie wil dat nou niet? Ook zijn Schorpioenen altijd in voor een lekker avontuurtje en nemen dan ook graag alle tijd voor je. Het zal dus een heerlijke zoen worden die je niet snel zult vergeten!

2. De Ram

Ken je geen Schorpioen? Niet getreurd! Ook de Ram staat ver bovenaan op het lijstje van beste zoeners. Dit sterrenbeeld is lekker impulsief. De Ram houdt ervan om je te verassen. Je kunt dus op ieder moment plotseling, uit het niets, een hete tongzoen krijgen. Door deze leuke onverwachte acties is een tongzoen met de Ram absoluut niet saai.

3. De Maagd

Een ander sterrenbeeld waar je zeker weten wel eens mee zou willen zoenen is de Maagd. De zelfverzekerdheid van de Maagd speelt hierin een grote rol. Een onhandige zoen met de Maagd zal je dan ook niet vaak tegenkomen. Gelukkig, want geklungel met lippen of tongen, daar houden we niet van. De Maagd weet heel goed waar ‘ie mee bezig is tijdens het zoenen en kan soms zelf een tikkeltje dominant zijn. Dat resulteert al dus al vrij snel in een hete gepassioneerde zoen.

Bron: Flair | Beeld: GettyImages