Een crush op Tony Junior? Je kunt je nu opgeven voor De Bachelor

Vorige week werd bekend dat Tony Junior (31) op zoek gaat naar de liefde in De Bachelor. Denk nou niet dat je kansen al verkeken zijn: Videoland is nog naarstig op zoek naar potentiële droomvrouwen voor de dj.

Als je dol bent op panterprints en het geen probleem vindt dat je liefde als dj de hele wereld over reist, is Tony Junior je man. Of nouja, bijna dan, want je moet je nog wel even opgeven én in de smaak vallen tussen ongetwijfeld nog een hele rits andere leuke vrouwen. Peanuts.

Alleen de real deal

Videoland is op zoek naar vrouwen die niet alleen crush hebben op Tony, maar ook bereid zijn zich volop in het avontuur te storten. Als je alleen zin hebt in een flirt met een BN’er is dit het moment om af te haken. De dj is namelijk op zoek naar de real deal. ‘Ik zoek een vrouw waar ik honderd mee kan worden.’ Zie je het voor je, jij als 100-jarige bij Tony achterop de panter Vespa? Of heb je een vriendin die heimelijk verliefd is op de dj? Opgeven kan dan hier.

Vergeet trouwens niet alvast wat voorwerk te doen als je je opgeeft en lees hier het interview dat we vorig jaar hadden met Tony: In bed met Tony Junior: ‘Ik ben nog steeds dat gekkie uit Utrecht’ (uit het magazine).

