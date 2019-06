Hiep hiep: de pride vlag voor transgenders bestaat twintig jaar

Wereldwijd wordt de maand juni gevierd als Pride Month. Ook in Nederland doen we mee: afgelopen week vierden Utrecht, Alkmaar en Den Haag haar pride week en van 27 juli tot en met 4 augustus vindt het summum plaats in, natuurlijk, onze hoofdstad met Amsterdam Pride. Dan kleurt onze hoofdstad weer in alle kleuren van de regenboog. De iconische pride vlag kennen we inmiddels allemaal. Maar weet jij ook hoe de vlag voor transgenders eruit ziet?

De regenboogvlag is inmiddels een iconische vlag, maar het is lang niet de enige pride vlag. Want waar de rood-oranje-gele-groen-blauw-paarse vlag staat voor de gehele LGBTQ+ community, zijn er ook vlaggen voor biseksualiteit, aseksualiteit, panseksualiteit en vele andere seksuele en genderdiversiteiten.

Transgendervlag

Zo is er ook de transgendervlag, die dit jaar alweer haar 20ste verjaardag viert. De vlag is gekleurd in lichtroze, lichtblauw en wit en is ontworpen door Monica Helms.

Monica wie? Net als Corry Tendeloo een naam die je eigenlijk zou moeten kennen. Want waar Corry voor getrouwde vrouwen in het Nederland van de jaren vijftig de weg heeft geplaveid, heeft Monica dat voor transgenders gedaan. Monica diende de Amerikaanse marine van 1970 tot 1978, tevens de periode waarin ze zich – in het diepste geheim – steeds meer als vrouw ging kleden. Pas toen ze werd overgeplaatst naar het meer liberale Bay Area in Californië durfde Monica steeds meer zichzelf te zijn.

Monica ging uit dienst en sloot zich aan bij de lokale dependance van de marine veteranen. Na haar transitie in 1996 wilde Monica zich opnieuw aansluiten bij de veteranen, ditmaal onder haar nieuwe naam Monica. Daar stuitte ze op weerstand: ze moest zich maar aanmelden bij de vrouwen in plaats van bij de ‘algemene’ veteranen.

Monica liet zich niet afschrikken en zette door, waardoor ze uiteindelijk toch toe mocht treden tot de ‘gewone’ veteranen. Niet lang daarna, in 1999, ontwierp ze samen met Gilbert Baker de vlag die nu symbool staat voor transgenders. Toen vierde de regenboogvlag al hoogtij, maar dat maakte Monica niets uit: ‘De regenboogvlag is hetzelfde als de Amerikaanse vlag: iedereen valt eronder. Maar iedere groep, iedere staat, heeft zijn eigen individuele vlag.’

Laat maar lekker waaien

Het was Michael Page, activist en ontwerper van de biseksuele vlag, die Monica aanmoedigde om een vlag voor transgenders te ontwerpen. De kleuren blauw en roze staan voor mannen en vrouwen, de witte streep in het midden staat voor intersekse, transitie en genderneutraal.

Nadat Monica de vlag in 2000 tijdens de pride parade in Phoenix introduceerde, nam ze de vlag ook mee naar andere pride parades en evenementen. Inmiddels is de vlag wereldwijd verkocht. ‘Iedere keer weer als ik de vlag ergens zie, gloei ik van trots,’ zei Monica in 2017 tegen The Daily Beast.

