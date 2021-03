De een snurkt en de ander trekt de dekens bij je weg. Slapen met je partner is a blessing and a curse. Maar volgens Scandinavische psychologen hoeft het helemaal niet zo’n gedoe te zijn en hebben ze een simpele truc waardoor jullie allebei veel beter slapen.

Dé oplossing voor een goede nachtrust is het gebruiken van twee dekens.

Strijd om de dekens

Het is misschien heerlijk om dicht tegen elkaar aan te liggen, maar het is niet heel comfortabel om ook zo in slaap te vallen. De meeste mensen draaien veel in hun slaap en dan lig je al snel allebei aan de dekens te trekken. Soms kan de een wel de hele nacht in de koud liggen. Daarom gebruiken stellen in Scandinavische landen nu steeds vaker twee dekens en misschien zien we deze trend straks ook in Nederland verschijnen.

Opposites attract

In België gebruiken stellen ook steeds vaker twee dekens. Annelies Smolders is slaapexpert en psycholoog en vertelt in een interview aan Goed gevoel dat veel koppels discussies krijgen door slaapproblemen. ‘Een bedpartner die snurkt, hoest of tandenknarst kan je wekken. Evengoed zijn er koppels die discussies hebben omdat de ene steeds aan de haal gaat met het deken. Of de partner wil indommelen onder een warm deken, terwijl jij het liever wat frisser hebt. Of de één slaapt graag met het raam open, terwijl man- of vrouwlief het dan te koud heeft.’

Alleen of samen?

Helaas slapen we dus het beste als we alleen zijn en geen stoorzender bij ons in bed hebben. Maar where’s the fun in that. Daarnaast voelt in andere bedden of zelfs in andere kamers slapen meteen alsof er iets niet goed zit met je relatie. Het gebruik van twee losse dekens is dan ook een goede tussenoplossing. Vind je dit toch geen fijn idee en lig je eigenlijk het liefst in de armen van je partner? Leg dan voor dat je gaat slapen een deken naast je bed klaar. Dan kun je hem altijd nog pakken als je ’s nachts ligt te rillen van de kou.

Bron: Libelle | Beeld: Getty