Turning tables: Chris Brown klaagt ‘slachtoffer’ aan

Wat kan er toch veel gebeuren in 24 uur. Kwam gisteren nog het nieuws naar buiten dat zanger Chris Brown is opgepakt in Parijs vanwege een verkrachting, nu is de rapper inmiddels weer op vrije voeten en klaagt hij het ‘slachtoffer’ aan.

Gisteren

Een 24-jarige vrouw zou Chris Brown hebben beschuldigd van verkrachting. Volgens de vrouw zou Brown haar in zijn hotelkamer seksueel misbruikt hebben in de nacht van 15 op 16 januari, nadat de twee elkaar daarvoor ontmoet hadden in de club Le Crystal, nabij de Champs-Elysées in Parijs. In het politierapport staat dat de vrouw met Chris meeging naar zijn hotel, het Mandarin Oriental. Daar zou de verkrachting hebben plaatsgevonden. Om die reden werd de rapper gisteren opgepakt in Parijs.

Vandaag

Inmiddels is Brown vrijgelaten en mocht hij Frankrijk verlaten. Toch laat de zanger het hier niet bij zitten. TMZ weet te melden dat Brown een aanklacht indient tegen de dame die beweerde seksueel misbruikt te zijn door hem. Het ‘slachtoffer’ wordt aangeklaagd voor laster.

De Franse advocaat van de zanger liet gisteravond weten: ‘Chris Brown is een vrij man. Er loopt geen enkele zaak meer tegen hem. Hij weerspreekt de dingen waarvan hij beschuldigd is. Morgen dienen we een klacht in bij de aanklager in Parijs, over het feit dat hij in een kwaad daglicht is gezet.’

Geen onbekende van justitie

De 29-jarige zanger kwam in het verleden vaker met justitie in aanraking. Zo kreeg hij een taakstraf omdat hij in 2009 Rihanna – met wie hij toen een relatie had – mishandelde. In 2016 werd Chris in Los Angeles gearresteerd omdat hij een vrouw met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Pas na een omsingeling van 14 uur gaf hij zich over. Beide arrestaties kregen volop media-aandacht.

Wordt vervolgd…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf.nl, Nu.nl, beeld: Getty Images