Tv-tip voor vanavond: de documentaire van sekstelefoniste Kyoko

Aan het begin van dit jaar sprak VIVA met Kelly. Zij vertelde over haar bijbaan bij een sekslijn, om extra geld te verdienen naast haar ‘gewone werk’ als animator en video-editor. Vanavond om 21.45 uur is haar documentaire te zien op NPO3.

Kelly (25) verdient al bijna vijf jaar bij als sekstelefoniste onder het pseudoniem Kyoko. ‘De meeste gesprekken beginnen met de vraag: ‘Hoe gaat het met jou?’. Als een klant antwoord met: ‘lekker’, dan weet ik dat ik moet gaan kreunen, want zo’n man wil gewoon klaarkomen. Maar als het antwoord ‘goed’ is, dan willen ze eerst nog iets over zichzelf kwijt.’ Ze voelt zich soms dan ook meer therapeut dan sekstelefoniste. ‘Ik heb vaste bellers die alleen even bellen om hallo te zeggen als ze zien dat ik online ben op de website. Vaak bellen ze dan de volgende dag voor een zaadlozing. Maar soms voelt het dus bijna zoals het bellen met een vriendin. Ik heb ook vaste klanten waarmee ik samen Boer zoekt Vrouw kijk, en bespreek. Het geile gepraat komt dan later. Of tijdens de reclames.’

Kim & Kyoko

Toen Kelly nog studeerde betaalde ze haar huur van haar bijverdiensten als telefoniste – waarmee ze zo’n achthonderd euro per maand verdiende. Inmiddels doet ze het naast haar fulltime baan als hobby. ‘Ik doe het nog steeds omdat ik het wel lekker vind om even in die fantasiewereld te kunnen stappen. Het leven aan de telefoon gaat mij een stuk gemakkelijker af dan mijn echte leven. Als ik Kyoko (een zelfverzonnen Japans schoolmeisje, red.) ben, dan ben ik echt even iemand anders. Ze lijkt op mij, ze zou mijn nichtje kunnen zijn, maar ik ben het niet.’

Hallo met Kyoko

Dankzij een crowdfundingsactie heeft jaar Kelly dit jaar geld bij elkaar gekregen om de documentaire Hallo met Kyoko te produceren. Hierin gaat ze op zoek waarom het haar niet lukt om te stoppen met bellen. Waarom kan Kelly wel intimiteit veinzen met anonieme bellers als Kyoko, maar het moeilijk beleven bij haar eigen vriend? En wat gaat er in hém om als talloze wildvreemde mannen zich aftrekken op zijn vriendin? Ook ontmoet ze een van haar vaste bellers en gaat ze het gesprek aan met haar vader.

De docu – geregisseerd door Remko Geursen – is vanavond om 21.45 uur te zien op NPO3.

