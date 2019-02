Een, twee, drie of meer? ‘Met dit aantal seksuele partners zijn mensen het gelukkigst’

Met documentaires over polyamorie op Videoland en rappers als Kempi die er openlijk voor uit komen dat ze twee vriendinnen hebben, zou je bijna denken dat het hebben van meerdere partners gelukkiger maakt. Toch spreekt nieuw wetenschappelijk onderzoek dit tegen.

Lees ook:

Kijktip: documentaire Polyamorie geeft antwoord op al je vragen over het hebben van meerdere liefdesrelaties tegelijkertijd

Uit een studie van de National Bureau of Economic Research blijkt dat de gelukkigste mensen slechts één seksuele partner per jaar hebben. Volgens de onderzoekers hebben mensen die zich inzetten voor één persoon een grotere kans om gelukkiger te zijn. Dat kan komen door feel-good hormonen, emotionele intimiteit of iets heel anders.

In het geval van dit onderzoek maakt monogamie dus de meerderheid van de proefpersonen gelukkig. Maar polyamoristen zullen dit fel tegen spreken, want waarom bezuinigen op liefde als dat het enige is dat gelukkig maakt? Kortom, het verschilt per persoon.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bustle, beeld: iStock