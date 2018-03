L. heeft twijfels bij de beste vriendin van haar vriend: ‘Ze hebben twee maanden terug nog gezoend’

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke week delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vraagt L. advies over haar vriend: ‘Ik heb mijn twijfels bij hun vriendschap.’

‘Ik heb sinds een paar weken een vriend en hij heeft een beste vriendin. Hij zegt dat hij haar al heel lang kent, maar dat ze een hele tijd geen contact hebben gehad.’

Een zoen om te testen

‘Mijn vriend is, voordat hij een relatie met mij kreeg, getrouwd geweest. Nadat hij gescheiden was van zijn ex heeft hij contact gezocht met die vriendin en en hebben ze zelfs geprobeerd of het eventueel wat zou kunnen worden. Hij vertelde me dat ze wel eens gezoend hebben om te kijken of ze gevoelens konden krijgen voor elkaar. Uiteindelijk merkten ze dat ze geen gevoelens hadden en zijn ze als ‘gewone vrienden’ doorgegaan.’

Gekookt voor hem

‘Ik heb er moeite mee dat hij met die vriendin afspreekt. Vooral omdat ik weet dat ze weleens gezoend hebben. Gistermiddag had hij met haar afgesproken. Zij heeft voor hem gekookt en hij is de hele avond daar geweest. Ik zat de hele avond met een enorm naar gevoel, en nu nog steeds. Ik wil naar hem toe gaan en heel eerlijk zeggen hoe ik me hierover heb gevoeld. Ik vind best dat je een kop koffie of iets dergelijks met een vriendin kan doen, maar samen koken en de hele avond natafelen: daar heb ik mijn twijfels bij.’

‘Wat vinden jullie en hoe zouden jullie dit aanpakken als jullie mij waren? Ik maak me er gewoon druk om, omdat het nog niet zo lang geleden – lees: twee maanden – is dat ze gezoend hebben.’

