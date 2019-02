When in doubt: zo ga je om met twijfels in een relatie

Het zonnetje begint te schijnen, de lentekriebels beginnen te kietelen. Kortom: de liefde hangt in de lucht. En helaas kan dat ook averechts uitpakken. Want zo vlak voor de grote voorjaarsschoonmaak kan het zijn dat je relatie zich in een dip bevindt. Hoe nu verder? Doorgaan of stoppen? Zo ga je om met twijfels in een relatie.

Het is de groeicurve van iedere relatie: in het begin is het dikke mik, maar na verloop van tijd worden de eerste scheurtjes in jullie liefdesomgang zichtbaar. Dat begint vaak met kleine irritaties – het dopje van de tandpasta, korte antwoorden op whatsapp, je kent het wel –, en eindigt uiteindelijk in ruzies over van alles en nog wat.

Vervolgens slaat de twijfel toe. Is dit wel wat je wil? Wil en kun je op deze manier verder gaan? Overheersen de leuke dingen of nemen de negatieve zaken de overhand? Feit is dat twijfel in geen enkel geval bevorderend werkt. Kijk maar naar Cupido’s pijlen, die schieten recht door het hart of missen finaal. En als Cupido niet aan halve maatregelen doet, dan jij ook niet. Dat doe je zo:

Zoek uit wat je echt wil

Het ding met een relatie is: je bent met z’n twee. Daarom zijn we al snel geneigd om met de vinger naar de ander te wijzen, maar twijfels beginnen toch echt bij jezelf. Twijfels binnen een relatie hebben dus niet veel met je partner te maken, maar wel veel met jou. Waar komt de twijfel nou écht vandaan? Grote kans dat je niet zo goed weet wat je wil. Neem afstand en tijd om alles op een rijtje te zetten. Wat zijn je doelen voor deze relatie? Focus op je eigen gevoel – wat soms lastig in een relatie kan zijn – en schrijf je doelen en gedachten op.

Ben je niet zo van het schrijven? Zorg dan op een andere manier voor een uitlaatklep.

Check je twijfels

Twijfels zijn heel persoonlijk en berusten op onzekerheid. Daarom kennen twijfels vaak een patroon en keren ze vaak – al is het in een ander jasje – terug. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken waar je twijfels vandaan komen en waarom je steeds opnieuw onzeker wordt over bepaalde zaken. Is het de angst om gekwetst te worden? Is het de angst om verlaten te worden? Is het de angst om controle te verliezen?

Vergeet je partner niet

Zoals we al zeiden, een relatie doe je met z’n twee. En ook al zijn het jouw twijfels, vergeet niet om hier open en eerlijk met je partner over te praten. Patroon of geen patroon, je gevoel beweert dat er iets niet pluis is. Daar kan alleen aan gewerkt worden als de ander hiervan op de hoogte is. Nogmaals, twijfels berusten vaak op onzekerheid en onzekerheid kan vaak weggenomen worden door bevestiging. Wie weet kan je partner je die bevestiging geven.

Bron: Het Laatste Nieuws, beeld: iStock