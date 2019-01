Met dit soort foto’s krijg je meer matches op datingapps als Tinder en Happn

Als single vrouw is de kans groot dat je je ooit hebt gewaagd aan datingapps als Tinder, Happn en/of Bumble (waarbij je kunt filteren op sterrenbeeld, by the way). Of je nu een serial dater bent of niet, een beetje hulp om meer matches te krijgen is nooit te veel gevraagd. En laat dit onderzoek je daar nu net een handje bij kunnen helpen. Er is namelijk onderzocht welke soorten foto’s je de meeste matches opleveren. En dít is het resultaat.

Of je nu op zoek bent naar een serieuze relatie, een maatje of een casual hook-up, via datingapps hoop je toch op een leuke man (of vrouw, natuurlijk). En laat je daar nu meer kans op hebben met een stel goede foto’s.

Spontaan

Onderzoekers aan de NYU Stern School of Business en The Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania hebben gevonden welk type foto’s je het meeste succes oplevert. Het onderzoek, dat gepubliceerd is in Social Psychological & Personality Science, bestond uit vijf experimenten waarin verschillende soorten foto’s werden getest bij een groot aantal proefpersonen. Uit de resultaten kwam naar voren dat je met spontane foto’s de meeste likes en daarmee ook meer matches krijgt. Misschien een open deur, maar met de gigantische hoeveelheden aan selfies die we tegenwoordig maken wellicht toch een verrassend resultaat. Dat betekent dus dat je beter die ene foto in je profiel kunt zetten waarop je nietsvermoedend lachend bent gefotografeerd door je beste vriendin dan die ene zwoele selfie van laatst.

Authenticiteit

Volgens een van de onderzoekers, professor Alixandra Barasch, hebben mensen een voorkeur voor spontane foto’s, omdat deze authentieker aanvoelen dan geposeerde foto’s. En dat klinkt natuurlijk logisch, gezien je op iemands foto’s moet afgaan om een indruk te krijgen van diegene. Je weet op datingapps namelijk nooit hoe iemand in het echte leven is, en geposeerde foto’s maken dat alleen maar moeilijker om te voorspellen. ‘Mensen waarderen authenticiteit, omdat het nu eenmaal beter vóélt,’ aldus Barasch.

Dus krijg jij het gevoel dat je selfies en geposeerde foto’s niet werken op datingapps? Vraag dan eens je vriendin om vaker spontane foto’s van je te maken, zonder dat jij het doorhebt. Nu nog hopen dat het resultaat charmant is.

Bron: Elite Daily | Beeld: iStock