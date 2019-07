Taxibedrijf Uber: voel je je gediscrimineerd? Er is nu een knop voor

Ter ere van de Pride-week lanceert Uber een discriminatie-knop. Als je je in een taxi gediscrimineerd voelt kun je dat via de knop achteraf laten weten.

Het komt allemaal door dragqueen Jennifer Hopelezz. Een aantal weken geleden werd ze geweigerd door een Uber-taxi, en dat was niet de eerste keer. De keren dat ze wel door een taxi meegenomen wordt, is de sfeer vaak ongemakkelijk en soms zelfs onvriendelijk. Het komt voor dat een chauffeur weigert met Jennifer te praten.

Klaag maar raak

De knop is er niet alleen voor de Pride-week, hij blijft daarna ook bestaan om alle vormen van discriminatie aan te kunnen kaarten. Om het voor mensen makkelijker te maken dit door te geven, komt Uber met de knop, deze is toegevoegd in het deel van de app waar je je klacht kwijt kunt. Andersom kunnen chauffeurs nog niet laten weten dat ze zich gediscrimineerd voelen door hun klanten. Wel werkt Uber aan een mogelijkheid om klanten te kunnen weigeren die zich eerder misdragen hebben.

In deze video doet Jennifer Hopelezz haar kant van het verhaal en roept op tot meer verdraagzaamheid.

