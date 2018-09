Uh-oh: Nederlandse muziek is slecht voor je seksleven

Heb je een spannende avond gepland en wil je een muziekje opzetten voor de sfeer? Kies dan in ieder geval niet voor Nederlandstalig: nummers in onze moedertaal zouden een negatief effect hebben op je seksleven. Dat blijkt uit een onderzoek van radiostation 100% NL. We zijn wél trots op muziek van vaderlandse bodem, maar we hoeven het blijkbaar niet in de slaapkamer te horen.

Het radiostation voerde het onderzoek uit onder 1000 Nederlanders boven de achttien jaar. De resultaten ervan werden vrijdagochtend gepresenteerd in de Ochtendshow van dj Lars op 100% NL.

Niet sexy

Uit de resultaten blijkt dat zeven op de acht Nederlanders trots is op muziek afkomstig van Nederlandse artiesten. Een heel mooi resultaat, maar op de vraag of de ondervraagden ooit Nederlandstalige muziek hebben opgezet tijdens de seks komt een heel ander antwoord. Slechts drie procent geeft aan (of bekent) ooit de liefde te hebben bedreven op vaderlandse muziek. Wanneer wordt er dan wel naar geluisterd? De meeste mensen geven aan onderweg wel eens een Nederlands hitje te beluisteren (57 procent) of om te ontspannen na een lange dag (47 procent).

Meezingen

Misschien is Nederlandse muziek niet de meest sexy muziek, wel vinden we het heel gezellig en zingen we graag mee met bekende nummers als ‘Het Is Een Nacht’ en ‘Bloed, Zweet en Tranen’ (89 procent). En laat meezingen nu net goed zijn voor je humeur! Vrouwen blèren wel vaker mee dan mannen: 70 procent van de vrouwen tegenover een kleine 42 procent van de mannen. (We zijn nu ook eenmaal gezelliger.)

Hoewel de resultaten uit het onderzoek helder zijn, is volkszanger Wolter Kroes het er niet mee eens. Zo vertelde hij tegen Shownieuws dat er genoeg baby’s zijn verwerkt op zijn nummer ‘Ik Ben Je Prooi’…

Bron: 100% NL | Beeld: iStock