Uh oké: Nederlanders hebben het minst behoefte aan seks

Als we een nieuwe partner hebben, kunnen we niet van elkaar afblijven en beleeft ons seksleven meestal haar hoogtijdagen. Ruim een kwart van de Nederlandse singles heeft dan minstens een keer per dag behoefte aan een vrijpartij, maar dat blijkt dus helemaal niet veel te zijn…

Uit onderzoek van LoveGeist onder 9600 singles uit zeven landen blijkt dat Nederlanders het minst behoefte hebben aan frequente seks, wanneer hun relatie nog pril is. Een kwart verwacht minstens een keer per dag seks te hebben. Even vergelijken: maar liefst 44 procent van de Spanjaarden en Fransen verwacht dat ook. Misschien niet zo verrassend is dat vrouwen (2o procent) minder behoefte aan een vrijpartij hebben dan mannen (33 procent).

I’m sexy and I know it

Ook werden de singles gevraagd zichzelf een cijfer te geven op de schaal van ‘sexiness‘. En wat blijkt? Wij nuchtere Nederlanders geven onszelf de hoogste score! Veertig procent geeft zichzelf namelijk een 7, of hoger. Hieronder vind je alle gemiddelden op een rij.

Nederland 5,7

Spanje 5,6

Italië 5,2

Duitsland 4,9

Frankrijk 4,9

Zweden 4,7

Groot-Brittannië 4,4

Welk cijfer geef jij jezelf?

Bron LoveGeist | Beeld Shutterstock