Uit onderzoek blijkt: dit zijn redenen om je relatie te beëindigen

Het nieuwe jaar is in zicht en dat maakt dat we onze relatie wat scherper onder de loep nemen. Er is een jaar aan ervaringen voorbij en we maken ons op voor een nieuwe tijd. Dat maakt dat we kritisch naar ons leven kijken, en dus ook onze partner. Onderzoekers geven aan dat deze redenen de knoop doorhakken in de vraag of het tijd is om je relatie te beëindigen.

Als alles pais en vree is tussen jou en je geliefde zal de vraag niet eens in je opkomen. Maar als er soms struggles zijn, is de feestperiode, maar vooral het nieuwe jaar dat opdoemt, een reden om jezelf eens extra achter de oren te krabben. Wil je weer een nieuw jaar met je partner? Of zie je andere dingen voor jezelf in de toekomst. Een beslissing die ontzettend lastig te nemen is.

Binders

Wetenschappers formuleerden door een studie die ze deden onder bijna 550 koppels redenen die we hebben om bij elkaar te blijven. Zoals de kinderen, financiën en emotionele verbondenheid. De redenen om uit elkaar te gaan zijn bijvoorbeeld een andere liefde aan de horizon en weinig (emotionele) intimiteit.

Cruciale punten

Drie ervan bleken doorslaggevend te zijn in de keuze om samen verder te gaan of het bijltje erbij neer te gooien. De eerste heeft te maken met hetgeen je samen deel in de relatie, zoals kinderen, een huis, een gezamenlijke vriendenkring. Dat gooi je niet zomaar weg. Daarnaast speelt een rol wat je als plan B hebt. Als de relatie uitgaat, wat heb je dan voor alternatief? Kun je goed alleen zijn, of heb je al een ander op het oog? Hoe zullen jullie gezamenlijke vrienden reageren? Tot slot spelen de positieve en negatieve punten een rol. Dat zijn ervaringen, maar ook de plus- en minpunten van de ander en hoe die koppelen aan jouw plus- en minpunten.

Zelf inschatten

De studie leverde geen gouden sleutel op. Partners zullen zelf de drie punten moeten beoordelen om te besluiten of de relatie het waard is om in te blijven investeren. Wel waarschuwen de onderzoekers voor punt twee. Het blijkt dat mensen het plan B kunnen overschatten of onderschatten. Ze dénken zo weer een nieuwe liefde te vinden, of dat het alleen zijn hen vast gemakkelijk afgaat. Daarbij heb je geen invloed op hoe je omgeving reageert op een eventuele break-up.