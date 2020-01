Uitgeswipet? Deze app selecteert je date op algoritme

Voor een avondje met vrienden in de kroeg is het leuk: een beetje door datingprofielen scrollen en mensen links en rechts swipen. Maar als je echt op zoek bent naar een serieuze date kan het op een gegeven moment frustreren. Zeker als je helemaal geen zin hebt om de hele tijd met je neus op social media te zitten.

Steeds meer mensen willen liever wat minder tijd door brengen op hun telefoon. Maar als je de liefde zoekt is een datingapp wel de slimste optie om veel singles te ontmoeten. In de huidige apps swipe je je eerst een ongeluk, en moet je je vervolgens door bergen chats worstelen voordat er een kopje koffie gedronken kan worden. De meeste mensen willen immers eerst kunnen inschatten wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Slim ding: app + algoritme = date

Studenten van de TU delft hebben mogelijk een oplossing gevonden in de app Breeze die zij ontwikkeld hebben. Deze app selecteert op basis van algoritme elke dag twee dates voor je. Door ze te liken of niet leert het systeem wat jouw voorkeuren zijn. Bij een match wordt er direct een date opgezet door de app. Daarvoor betaal je een kleine vergoeding van een paar euro.

Hoge verwachtingen

Dat de app inspeelt op gemak en matching op basis van algoritme is een slim idee zegt trendwatcher Richard Lamb tegen Editie NL. ‘Je ziet het ook bij tv-programma’s als First Dates: veel mensen zijn klaar met swipen, want ja, wat levert het op? We willen een zo goed mogelijke match voor zo min mogelijk moeite. Omdat de app werkt met algoritmes, verwacht je dat-ie nog nauwkeuriger resultaat oplevert. Het schept verwachtingen.’

