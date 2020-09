‘Uitmaken’ met een goede vriend(in): zo doe je dat

Wanneer je een relatie verbreekt, is dat super pijnlijk, maar in ieder geval (in de meeste gevallen) wel duidelijk. Besluiten om een goede vriendin of vriend uit je leven te verwijderen, blijkt toch wel wat lastiger. Zo kun je het toch ‘uitmaken’.

Want het kan nu eenmaal zijn dat jullie gewoon niet lekker matchen of dat je voelt dat je in een totaal andere levensfase zit op dit moment. Krijg je geen energie meer van hem of haar en merk je dat je opziet tegen die afspraak? Dan is het misschien tijd om toch nog eens goed naar jullie vriendschap te kijken.

Uitmaken goede vriendin

Relatietherapeut Kim Kromwijk-Lub verklaart waarom een vriendschap soms kan veranderen: ‘Je bent je continu aan het ontwikkelen en soms heb je opeens andere behoeftes en verlangens binnen een vriendschap. Als de ander daar niet in meegaat, of het je niet gunt, dan past zo’n vriendschap niet meer bij je.’ En misschien wel het belangrijkste: ‘Ook al houd je nog zo van iemand, als zij je geen vleugels geeft en je enkel naar beneden haalt, dan is het klaar.’

Misverstand

Maar hoe pak je zo’n gesprek nu aan? Nou, eigenlijk hetzelfde als je dat bij je liefdespartner zou doen. ‘De relatie raakt namelijk dezelfde vlakken. Je verlangt naar iets dat er niet meer is, dus je wordt telkens teleurgesteld. Dan is het tijd om wonden open te halen en op zoek te gaan naar vergeving.’ Wees daarbij eerlijk en laat goed weten wat je dwarszit. ‘Geef aan waar je naar verlangt en waar de pijn zit. Het kan namelijk zijn dat de ruzie gebaseerd is op een misverstand. Dan is de angel eruit, kun je je excuses aanbieden en weer in elkaar investeren.’

Energie

Zoals we al eerder zeiden, het is ontzettend belangrijk om te kijken of deze ‘vriend(in)’ je nog wel genoeg energie oplevert. Het kan namelijk ontzettend pijn doen als jij maar alles geeft, en je niks terug krijgt. ‘Mocht de vriendin in kwestie het probleem toch telkens weer bij jou neerleggen, dan moet je ook zo eerlijk en oprecht kunnen zijn om het uit te maken.’ En ja, je kunt je daarna best even goed rot voelen, maar geef deze emoties ook de ruimte.

Nieuwe vrienden

Je zult namelijk door verschillende fases van rouw gaan. ‘Dat begint met ontkenning, puur uit zelfbescherming. Daarna ontstaat er boosheid en vervolgens gaat dat over in onderhandelen. Je excuses aanbieden en eventueel de vriendschap proberen te herstellen. Lukt dat niet? Dan volgt er een periode van spijt en verdriet en uiteindelijk is er acceptatie: het is tijd om los te laten’, sluit Kim af. Dat is het moment dat je ook weer ruimte voelt om nieuwe mensen toe te laten in je leven. Kom maar door met die leuke vriendschappen!

