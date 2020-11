Ultiem genot: zo lang willen vrouwen dat een vrijpartij duurt

We weten inmiddels hoe lang een vrijpartij zo ongeveer duurt, maar wat willen vrouwen nu eigenlijk zelf? Lang of kort, veel tot weinig voorspel: iedereen heeft weer andere voorkeuren. Toch is er wel een gemiddelde te bepalen.

Het is natuurlijk lastig om een steamy vrijpartij echt te ‘timen’, want er zijn veel factoren om in acht te nemen. Allereerst keek een onderzoek van The Journal of Sexual Medicine naar het moment waarop vrouwen een orgasme kregen. Dat was gemiddeld na 13.41 minuten seks. En dat is dus niet alleen penetratie, maar ook voorspel wordt hierin meegenomen.

Vrijpartij vrouwen

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het na een minuut of 13 ook wel klaar is. Vrouwen kunnen namelijk meerdere keren tot een hoogtepunt komen. Dus veel belangrijker: wat willen we nu eigenlijk zelf? Daarvoor werd weer een enquête gedaan onder 3.836 mensen. Wat blijkt? Vrouwen zouden een vrijpartij rond de 25.51 minuten willen hebben en daarbij hebben ze het dan alleen over penetratie. En dat terwijl de gemiddelde vrijpartij toch wel íets of wat korter duurt.

Let’s talk about it

Sekstherapeuten zien de ‘ideale’ tijd onder de lakens toch net weer wat anders. Zo zou tussen de 1 en 2 minuten te kort zijn, is tussen de 3 en 7 minuten het gemiddelde en zou 10 tot 30 minuten juist weer te lang zijn. Kortom: eigenlijk is het voor iedereen anders en moet je daar niet met een stopwatch naar gaan kijken. De ene vrijpartij is de ander niet!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief