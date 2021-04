Upgrade op deze 3 manieren je scharrel naar vaste verkering

Niks mis met een goede scharrel. Als je geen zin hebt in de commitment maar het wel fijn vindt een vaste bedpartner te hebben of iemand om gewoon af en toe mee te hangen, is een scharrel een uitkomst. Maar als je iets substantiëlers zoekt of jezelf betrapt op gevoelens voor die scharrel loont het om uit te zoeken of er meer in het vat zit.

Het goede nieuws is dat een scharrel altijd de potentie heeft om uiteindelijk vaste verkering te worden. Helaas werkt zo’n upgrade niet zo simpel als gewoon wat extra tegoed te storten. Als het je menens is, is een eerlijk en open gesprek cruciaal. Alleen dan kun je namelijk iets veranderen aan de huidige situatie. Dat is doodeng, maar god knows: misschien zit je scharrel ook al weken te wachten op dit gesprek.

Meer dan een labeltje

Van scharrel naar vaste verkering gaan, behelst meer dan alleen het labeltje veranderen. Als je meer uit jullie band wil halen, moet je er ook meer in investeren en jezelf kwetsbaar opstellen. Nogmaals: doodeng, maar het kan zomaar het beste besluit van je leven blijken. Op deze drie manieren werk je aan iets dat groter wordt en meer behelst dan de ander bellen als je je verveelt.

1. Stop met appen en spreek af

Fysiek bij elkaar zijn is essentieel als je jullie band uit wil bouwen. Appen is een mooie manier om in touch te blijven, maar het kweekt ook de schijn van intimiteit als dat jullie voornaamste vorm van communiceren is. Je vervalt al snel in de gewoonte van elkaar flirty berichtjes sturen waardoor het voelt alsof de ander dichtbij is, terwijl je als je echt bij elkaar bent een veel sterkere band opbouwt.

Avond aan avond appen betekent niets als je elkaar maar eens in de maand ziet. Trek dus de stoute schoenen aan en stel een date voor. En dan een keer niet de Netflix & chill-date, maar een échte date. Maak een lange wandeling en spreek eens af zonder dat een wolk van alcohol je blik vertroebelt. Kook voor de ander, ga samen naar een museum wanneer het weer kan: hoe meer tijd jullie investeren om elkaar beter te leren kennen, hoe closer je wordt.

2. Stel je scharrel aan je vrienden voor

Een scharrel betrekken in je sociale leven zorgt er ook voor dat jullie relatie evolueert. Als je vrienden hem bij naam kennen, wordt hij of zij automatisch meer dan alleen maar diegene bij wie je crasht na een avond stappen. Als de ander jou aan vrienden voorstelt, kun je dat zien als een goed teken. Sociale erkenning is zeker deel van een toegewijde relatie. Als jullie vrienden jullie samen zien, word je ook voor de buitenwereld een koppel – en zullen jullie je waarschijnlijk ook steeds meer als een legit koppel voelen.

3. Blijf praten

Na één ‘wat zijn we eigenlijk’-gesprek kun je niet verwachten dat je middenin een full blown relatie zit. Je moet de ander meenemen in je gevoelens en jullie relatie onderwerp van gesprek blijven houden. Dat betekent niet dat je alles tot in den treure hoeft te bespreken, maar wel dat je jezelf en je gevoelens blijft openstellen voor de ander. Het is belangrijk dat je eerlijk bent over wat je wil.

Dat gezegd hebbende: investeren in een relatie heeft geen zin als je merkt dat de ander die commitment niet aan kan of wil. Wil de ander nooit een echte date met je, vrienden ontmoeten en gaat-ie serieuze gesprekken uit de weg? Dan is het wellicht beter je conclusies te trekken en verder te gaan. Zeker als jij wél graag een serieuze relatie wil.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Bustle | Beeld: Getty