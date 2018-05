V. zit in een lastige situatie: ‘De beste vriend van mijn man heeft gevoelens voor mij’

Elke donderdag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: ‘Help, de beste vriend van mijn man heeft ‘gevoelens’ voor mij.’

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke week delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vraagt V. advies over de gevoelens van de beste vriend van haar man.

‘De beste vriend van mijn man (en tegelijkertijd ook de man van mijn beste vriendin) heeft in oktober 2017 gezegd dat hij gevoelens voor mij heeft. Hij noemt het niet zozeer verliefdheid, maar meer een verlangen. Dit zou komen doordat hij tekort heeft aan zijn eigen relatie.’

Onbereikbaar

‘Nu was ik in oktober zeven maanden zwanger van mijn eerste kindje en ik heb hem dan ook duidelijk gemaakt dat ik daar helemaal geen behoefte aan heb. Dit is blijkbaar niet helemaal overgekomen, want gisteren kwam hij weer naar mij om te zeggen dat zijn gevoel nog niet over is. Hij vindt het opwindend dat ik zo moeilijk bereikbaar ben. Ik snap er werkelijk niets van.’

Relaties op het spel

‘Waar ik mee zit is dat mijn aanstaande eigenlijk in een leugen heeft, omdat zijn zogenaamde ‘beste vriend’ heel achterbaks ik. Ik heb zelf het gevoel dat ik constant aan het liegen ben en ik houd juist van eerlijkheid. Maar als ik dit verhaal – zo vlak voor de bruiloft – naar boven breng, maak ik hem kapot. Die vriendschap zal kapot gaan. Niet alleen tussen hem en mijn man, maar ook tussen mijn beste vriendin en mij. Ik wil dit helemaal niet. Ik hou van die mensen en alles wat wij hebben meegemaakt. Daarnaast hebben zij een kind van één jaar en ik wil hun relatie niet op het spel zetten.’

Advies

‘Stel jullie dit scenario eens voor bij jullie vriendengroep. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Zouden jullie het gewoon zo laten en hopen dat hij je met rust laat of alles bekendmaken?’

Heb jij de ideale tip voor V.? Laat het weten in een bericht onder onze Facebookpost of mail je advies naar redactie@viva.nl o.v.v. Dilemma. Vorige week vroeg N. advies met betrekking tot haar faalangst.

