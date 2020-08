Hierom laat je soms een vaginale scheet (en dat is heel normaal)

Ze komen het meest voor tijdens de seks: vaginale scheetjes. Ook wel bekend als queefs. Eigenlijk zijn dit geen scheten, maar beetjes lucht die ontsnappen. Veel vrouwen schamen zich ervoor, wat nergens voor nodig is. Deze ‘scheetjes’ zijn namelijk heel normaal.

Natuurlijk, het is niet altijd even chill. Maar ongemakkelijk hoef je je er niet over te voelen. Elke vrouw heeft er weleens last van. Want wat zijn vaginale scheetjes eigenlijk?

Beknelde lucht

Soms komt er lucht vast te zitten in de vagina. Dit gebeurt meestal tijdens de seks, als de penis in en uit gaat. Maar de lucht kan ook bekneld raken door een bepaalde beweging. Als de penis uit de vagina komt, kan de lucht vrijkomen, wat klinkt als – je raadt het al – een scheet.

Geen stank

Deze scheetjes ruiken niet. In tegenstelling tot een ‘normale’ scheet, die bestaat uit stinkende gassen, bestaat een vaginale scheet uit lucht. Daar is dus niets naars aan. De queefs komen het meest voor tijdens de seks, maar je kan er ook tijdens het sporten last van hebben.

Seksstandjes

Hou jij je benen lang open of lang in de lucht tijdens de seks? Dat zijn standjes die ervoor zorgen dat er lucht in je vagina komt. Ook de liefhebbers van doggy style-seks kunnen er meer last van hebben. Tijdens deze positie is je pelvis gekanteld, waardoor lucht sneller de vagina inkomt.

De queefs kan je moeilijk tegenhouden. En eerlijk gezegd: dat moet je ook niet willen. Tijdens de seks wil je genieten en je niet druk maken om die beetjes lucht. Alle vrouwen hebben er weleens last van en who cares? Lach het weg en ga door met de pret.

Bron: NSMBL | Beeld: iStock