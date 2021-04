Dromen zijn misschien bedrog, maar dromen over seks kunnen soms wel heel echt voelen. Je kunt zelfs echte orgasmes krijgen door deze erotische dromen. Helaas is het niet voor iedereen even simpel om van te voren te beslissen dat je over seks wil dromen. Tóch zijn er een paar dingen die je kunt doen om de kans te vergroten.

Sensuele omgeving

Misschien denk je dat het niks uit maakt, maar je omgeving kan wel degelijk invloed hebben op je dromen. Draag daarom in plaats van een veel te grote pyjama of een shirt met gaten, iets waar je jezelf sexy in voelt. Ook een schoon bed of zijden beddengoed kan hierbij helpen. Natuurlijk is het geen garantie, maar het kan wel je hersenen helpen om je in de mood te komen.

Slaappositie

Je slaappositie zegt veel over hoe je zal gaan dromen. Zo blijkt er uit onderzoek van de School of Medicine in Turkije dat buikslapers vaker erotische dromen hebben dan de mensen die in een andere positie slapen. Dit komt vaak doordat je met je hoofd in het kussen ligt wanneer je op je buik slaapt. Hiervan krijg je minder lucht en de hersenen krijgen dan de indruk dat je vastgeklemd zit. Ons brein associeert dat gevoel dan weer met seks.

Duik de boeken in

Het is al bewezen dat een boek lezen voordat je naar bed gaat, je helpt om goed in slaap te vallen. Lees daarom eens een erotisch boek voordat je gaat slapen. Hierdoor krijg je misschien wel nieuwe ideeën voor je droom én zal je snel in slaap vallen. Een win-win situatie dus.

Birthday suit

Niet alleen een sexy pyjama helpt je om erotisch te dromen, gewoon helemaal naakt slapen kan ook helpen. Daarnaast heeft naakt slapen ook nog heel veel andere voordelen. Je voelt je namelijk veel vrijer en comfortabeler als je naakt slaapt. Hierdoor zou je gelukkiger wakker worden.

Even wachten

Een paar dagen niet masturberen kan ook de kans op een erotische droom vergroten. Hierdoor krijg je namelijk veel zin en door er niet in toe te geven zal je brein dan over seks gaan dromen.

Bron: Wingman | Beeld: Getty