Heb je een office crush maar je werkt thuis? Zó maak jij toch je move op Valentijnsdag

Veel jonge werknemers zouden wel eens een beschuitje willen eten met een collega. Graag zelfs. Want meer dan de helft van de jongeren geeft aan dat ze meer werkplezier hebben als ze een office crush hebben! 58% van de jongens en 46% van de dames ziet een liefde op de werkvloer wel zitten. De lockdown maakt het veroveren van jouw collega echter niet bepaald makkelijker. Maar hoe verover je toch jouw office crush in deze tijd?

Deze tips helpen om zelfs in deze gekke tijd die crush aan de haak te slaan.

Tip 1: Flirt via Zoom of Teams

Werk je op een kantoor? Dan is de kans groot dat je met je collega’s communiceert via Teams of Zoom. Verover jouw collega door regelmatig één-op-één calls in te plannen. Of zorg ervoor dat jij toevallig in dezelfde stand-up zit als je crush. Vraag of je office crush jou iets wil uitleggen of betrek hem of haar bij jouw werkvraagstuk. Hoe vaker je je crush spreekt hoe beter! Zoom heeft natuurlijk ook nog een chatfunctie, superhandig om die online fail van je oudere collega over en over te bespreken. Oh ja, en vergeet natuurlijk niet om af en toe een flirterig GIF’je te droppen.

Tip 2: Stel een (romantische) wandeling voor

De hierboven genoemde Zoomtips kun je natuurlijk ook, op gepaste afstand, in real life uitvoeren. Hebben jullie een meeting over een gezamenlijk project of klant? Stel dan voor om een rondje te lopen en trakteer je crush op een lekkere koffie to go. Een wandeling is de ultieme manier om die leuke collega beter te leren kennen en stiekem een beetje te flirten. Als klap op de vuurpijl zijn jullie ook nog eens in beweging, mega gezond!

Tip 3: Stuur een kaartje of bloemetje

Wil je een coronaproof move maken of durf je je crush niet direct aan te spreken? Dan is het sturen van een mooie bos bloemen of een lieve kaart een hele leuke optie. Wie houdt er nou niet van een lief pakketje op Valentijnsdag. Deze tip geldt natuurlijk niet alleen voor Valentijnsdag, ook op de verjaardag van je collega kan je een leuk kaartje sturen. Kom maar door met die pluspunten! Goede sites voor het sturen van kaartjes of cadeautjes zijn onder andere Greetz of Hallmark.

Tip 4: Wees een team tijdens een online borrel

De klassieke vrijdagmiddagborrel wordt bij de meeste bedrijven nu online georganiseerd met leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld een online pubquiz. Zorg dat je tijdens deze activiteiten bij je crush in het team beland. Een gezamenlijke overwinning is een mooie opening voor een volgend gesprek. Doet jouw bedrijf niet aan dit soort activiteiten? Kom dan zelf in actie en organiseer er een! Of nog beter: doe het samen.

*Dit onderzoek is uitgevoerd door YoungCapital onder 1.000 jongeren tussen de 18-27 jaar oud in februari 2020.

Bron: Young Capital | Beeld: Unsplash