Valentijnsdag move over: deze 10 steden zijn het leukst om in te flirten

Met Valentijnsdag om de hoek, geloven we best dat je als single helemaal geen zin hebt in al die lovey-dovey stelletjes. Dus waarom zou je de belangrijkste persoon in je leven – jijzelf – dan ook niet trakteren op een tripje? Niet alleen zijn daar weer mogelijkheden om nieuwe mensen te leren kennen, even uit je comfort zone kan af en toe best goed zijn. Dus hop, lekker flirten in deze steden.

Berlijn – €57,- per nacht

Deze stad staat bekend om haar geweldige partyscene! Je kan er op iedere hoek een bar induiken en je vindt er de meest creatieve en inspirerende plekken. Mocht je zin hebben om te feesten met mede singles? Iedere maand wordt ‘Fisch sucht Fahrrad’ (vis zoekt fiets) georganiseerd, het grootste single event in Berlijn. Met op Valentijnsdag natuurlijk een special edition! Er wordt gezegd dat in deze creatieve stad iets meer dan de helft van de bevolking single is en er zijn honderden locaties waar je een feestje kan meepakken. Onze favo club: Sisyphos, voor de underground-techno liefhebbers! Praag – €37,- per nacht

Ook in Praag ben je op de juiste plek als je van een feestje houdt. Hier zijn genoeg clubs en bars waar je tot in de late uurtjes een gezellig avondje uit beleefd. Er zijn twintig clubs die meer dan 4,5 sterren krijgen op Google. Praag is ook een van de steden waar je het goedkoopste biertje kan bestellen. Houd the Klementinum Mirror Chapel in de gaten, misschien kan je hier een gaaf jazz concert bezoeken! De vele bezienswaardigheden zijn op loopafstand in het oude stadsgedeelte, waar je heerlijk kan verdwalen in de steegjes, perfect voor een dagje sightseeing. Als je toch in de valentijnssferen wil blijven, wordt er een Red Valentine feestje georganiseerd in restaurant Mr. A., vlakbij het station en met live muziek! Londen – €48,33 per nacht

Engeland staat niet perse bekend om het hoge percentage singles. Londen daarentegen wel, met 44,1%. Als je alleen reist zal je je niet snel vervelen in London. Er zijn veel gratis culturele parels te ontdekken, zoals Tate Modern of het British museum. Op Google maps vind je er alleen al 240 clubs en pubs waar je tot in de late uurtjes terecht kunt. Wil je lekker tegendraads doen? Er wordt een Anti Valentines-day Pub Crawl georganiseerd door BarHopping UK. Onze tip: de XOYO club, aan Cowper street in de wijk Islington. Internationale DJ’s draaien techno en house plaatjes. Parijs – €111,11 per nacht

Hoor je achter je “Chérie!” blijf staan en draai je meteen om! Dit kan het begin van een Franse flirt voor je betekenen. Parijs wordt natuurlijk de stad van de liefde genoemd, maar ook vrijgezellen zijn hier goed vertegenwoordigd. Meer dan de helft van de Parijzenaren is vrijgezel. In de wijk Le Marais kan je de hippe galleries, boetiekjes en pleintjes afstruinen. Als de avond valt is Chez Georges een wijnbar, waar je de gezellige studentensfeer binnen treft. In dezelfde straat Rue de Canettes, zijn nog meer barretjes die tot laat geopend zijn voor een volgende stop. Meer zin in live muziek? Bizz’art is dan the place to be! Dit ligt aan Canal Saint Martin, waar het ‘s avonds bruist. Barcelona – €102,- per nacht

Spanjaarden zijn misschien iets makkelijker in de omgang dan Nederlanders, gegarandeerd heb je hier dan ook snel contact met andere mensen. Met de tapas cultuur waarbij je aan de bar eet raak je zo aan de praat met je buurman. Barri Gotic is een leuke wijk met smalle steegjes, trendy barretjes, tapas restaurantjes en clubs. El Bombón Salsa is een salsa club waar je de mojito’s zeker moet uitproberen. Er is soms ook live muziek. In Barcelona zit je ook goed als je overdag op culturele ontdekkingstocht wilt, er is genoeg. Houd verder je oortjes gespitst voor: ‘Hola guapa/guapo!’ Boedapest – €41,- per nacht

Als je een dag op stap bent geweest in de stad, staat Boedapest bekend om de vele Thermen waar je jezelf heerlijk kan verwennen. Na de sauna of een stoombad heb je weer genoeg energie om ‘s avonds op stap te gaan. Het nachtleven staat bekend om de verlaten gebouwen waar clubs en bars zich genesteld hebben -ruïne pubs. Je leert er het echte Budapest super kennen en er komen enorm veel gezellige mensen op af. De Joodse wijk, district VII, is een wijk waar het ‘s nachts allemaal gebeurt. Een beetje toeristisch, maar een geweldige culturele broedplaats: Szimpla Kert. Deze pub organiseert live muziek avonden, movie nights en heeft kunstgalerijen. Onze tip: Instant club, het heeft een binnentuin en maarliefst 8 bars. De avond begint met livemuziek en gaat geleidelijk over in een rave. Amsterdam – €134,- per nacht

In de Pijp ben je op de juiste plek beland als je van kroeg naar kroeg wil trekken. In het weekend zijn de bars hier tot laat open, zodat je misschien nog een dansje kan wagen. Rond Valentijnsdag worden in de stad genoeg speeddating events georganiseerd waar je mede singles kan ontmoeten. In Amsterdam is 1 op de 4 volwassenen alleenstaand. Een goed moment om oogcontact te maken of iemand aan te spreken op valentijnsdag? Bar Bukowski aan het Oosterpark is hier bijvoorbeeld uiterst geschikt voor op een vrijdag avond. Ook op de Javastraat vind je gezellige restaurantjes en bars die hopelijk afgeladen zijn met singles als jij op bezoek bent! Sevilla – €35,- per nacht

Sevilla staat bekend als levendige stad door de vele studenten, ready to flirt! Daarnaast is er ook genoeg te zien overdag. Triana is dé wijk als je een Flamenco show wilt bezoeken. Begin je avond rustig bij de authentieke tapasbar El Rinconcillo. Of start aan plaza Alameda de Hercules omringd met hippe tentjes, waaronder 100 Cocktelitos. Hier vind je veel te grote cocktails voor kleine prijsjes. Daarnaast is de mysterieuze bar La Bicicleteria (onder locals: La Bici) perfect om je onder gezelschap te mengen. Op het bordje staat “members only”, maar bel gewoon aan en laten we hopen dat het is niet te druk is, zodat de graffiti deuren voor je geopend worden. Madrid – €155,- per nacht

Vervelen doe je niet in Madrid. De vele musea en gezellige tapasbarretjes zorgen ervoor dat je programma goed gevuld is. Een bezoek aan het Sofia Reina museum is een echte must. Daar om de hoek zit ook meteen onze favoriete club om de heupjes in beweging te brengen: Teatro Kapital. Dit oude theater heeft vele verdiepingen en zalen waar de DJ’s allemaal verschillende muziekstijlen draaien, voor ieder wat wils dus! De hippe wijken Chueca en Malasaña bruisen van het leven, terrasjes, barretjes en vintage winkeltjes. Er lopen de meest verschillende soorten mensen rond. Pak een terrasje en kijk je ogen uit! Reykjavik – €75,- per nacht

Het kleine Reykjavik is natuurlijk niets vergeleken de enorme steden als Londen of Parijs. Dat heeft als voordeel dat het een stukje veiliger is en het uitgaansleven super gecentreerd is rond de winkelstraat Laugavegur. Perfect om van bar naar bar te hoppen, zullen we beginnen bij de Lebowski bar? Of als je in de stemming bent voor karaoke: The Secret Cellar maakt van je avond een groot feest! Lekker meeblèren. IJsland heeft ongeëvenaarde natuur, misschien dat je een auto kan delen met een mede reizigers? Meteen een leuke manier om elkaar beter te leren kennen.

Methode

De prijzen van de accommodaties zijn verkregen via de Holidu database in januari 2020. Waarbij de mediane prijs per nacht is uitgerekend voor 1 persoon, tussen 8 februari en 15 februari 2020. De Meta-ranking is uitgevoerd in december 2019, door het analyseren van 10 artikelen voor single reizigers. Ieder genoemde stad kreeg punten, net als de positie in de ranking punten heeft gekregen. Dus hop, lekker flirten in deze steden. Waar ga jij naartoe?

Bron: Holidu | Beeld: iStock