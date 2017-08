Van cocktails tot bacon: 7 gekke condoomsmaken op een rij

Condooms met aardbeiensmaak kennen we allemaal en ook de varianten met appel- of mintsmaak hebben we weleens in het schap zien liggen. Er bestaan echter nog veel meer condoomsmaken – de een iets gangbaarder dan de ander. Wat dacht je van een rubbertje smakend naar een cocktail of bacon? Wij sommen de zeven gekste voor je op.

Bacon

Een ontbijt op bed met eitjes en spek krijgt zo een heel andere betekenis.

Knoflook

Een teentje (of twee) door ons eten doet ons gerecht meestal wel goed, maar of dat bij een condoom ook het geval is?

Caipirinha

Cocktail, anyone?

Munt

Met deze smaak kunnen we overigens nog best leven: muntthee, maar dan anders.

Marshmallow

Voor de zoetekauw – en nee, dat bedoelen we niet letterlijk.

Cola

Als je zin hebt in een bruisende vrijpartij.

Whiskey

Voor de die hard whiskeyfan.

Bron Glamour | Beeld iStock