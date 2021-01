Van ‘queening’ tot ‘lotus’: deze seksposities wil je in 2021 sowieso proberen

Door het nieuwe jaar ben je misschien wel toe aan wat nieuwe standjes. De pretzel-dip maakt 2021 al heter dan heet, maar er zijn nog veel meer seksposities die je wil proberen. Van edge of heaven tot queening: opties genoeg!

Seksposities 2021

We beginnen met de lotus. Doordat je heel je lichaam gebruikt, is dit standje ontzettend intiem. Maar hoe doe je het? Nou, je partner zit op bed of op de bank en vouwt zijn of haar benen tot een soort krakeling. Vervolgens ga je bovenop je lief zitten en klem je jouw benen om hem of haar heen. Beweeg je heupen vervolgens heen en neer in een schommelende positie. Ontzettend persoonlijk en daarom erg lekker.

Queening

Misschien wat uit je comfortzone, maar je zult intens genot ervaren. Bij dit standje heb je wel een stoel nodig waarop je jouw benen kunt uitspreiden. Je partner knielt vervolgens tussen je in en kan zo je optimaal bevredigen met zijn of haar mond of vingers. Een stoel laag bij de grond is wel aan te raden. Gigi Engle, gecertificeerd sex coach and sexologist, voegt toe: ‘Queening is een standje waarbij de vrouw centraal staat.’ Bekijk de positie hier.

Bluetooth-aangestuurd hoogtepunt

Wanneer je een lange afstandsrelatie hebt, dan hoort virtuele seks er misschien wel bij. Een bluetooth-gestuurd speeltje kan daar bij helpen. Zo kan je partner bepalen wélke stand er precies aan gaat en dat is best spannend. Op een goede manier dan hè. Juist doordat je niet weet wat er gaat komen, kan het je seksleven naar een nieuw level tillen.

Missionaris