Zes jaar geleden kochten Mick en Clara een schattig boerderijtje. Een opknappertje, dat wel. Dag en nacht was Mick aan het klussen. Clara’s smeekbeden om samen eens iets anders te ondernemen, drongen niet tot hem door. Toen kwam Pieter met die uitnodiging voor een tripje naar New York…

Clara:

‘Altijd was Mick aan het klussen. Naast zijn fulltime baan hè. In het begin probeerde ik te helpen, maar Mick heeft zo zijn eigen ideeën hoe dingen moeten en communiceren is nooit zijn sterkste kant geweest. Nadat ik een paar weken aan de zijlijn had staan toekijken en af en toe een stuk gereedschap mocht aanreiken – meestal gaf ik het verkeerde, wat hem enorm irriteerde – hield ik het voor gezien. Blijkbaar beschouwde hij de verbouwing als zijn privé onderneming.

‘Hij had wél aandacht voor me.’

Ik concentreerde me op mijn werk en besloot te wachten tot de verbouwing klaar was. Stiekem bekeek ik al wat sites over woninginrichting en ik verheugde me erop om dat samen aan te pakken. Ondertussen kreeg Mick vrienden in de bouwwereld en als hij niet aan de boerderij werkte, was hij met hen op stap. Telkens als ik voorstelde om eens iets met z’n tweeën te doen, had hij al met hen afgesproken. Ik raakte steeds gefrustreerder. Een paar maanden geleden liep ik Pieter tegen het lijf, een studievriend met wie ik ooit heel kort iets heb gehad. Hij had wél aandacht voor me en ondanks mezelf voelde ik het weer kriebelen. Pieter nodigde me uit voor een weekendje New York en na de zoveelste ruzie met Mick besloot in een opwelling om erop in te gaan. Mick was dat weekend naar een bouwbeurs in Duitsland, dus die hoefde er niets van te wetten. Stom natuurlijk, want hij kwam er toch achter. Ik heb zo’n spijt van mijn daad. Maar Mick wil me niet meer zien.’

Mick:

‘Een paleisje, dat wilde ik voor Clara bouwen. Daar heb ik alles voor opzij gezet. Zodra ik thuiskwam van mijn werk, ging ik aan de slag. Het mooiste was niet goed genoeg voor haar en omdat ik geen bouwvakker ben, moest ik heel veel leren. Gelukkig ontmoette ik in het dorp een paar handige maten die me het een en ander hebben geleerd. Dat zijn echte vrienden geworden. Soms komen ze me een dagje helpen met klussen die ik niet alleen kan. Tja, dan moet ik natuurlijk ook iets terug doen. We gaan ook wel eens samen naar een beurs of zo. Ik dacht dat Clara het begreep. Ik deed het allemaal voor haar.

‘Wie zaten daar met verliefde gezichten aan de keukentafel die ik nota bene eigenhandig voor haar had gemaakt?’

Dus toen ik vanwege het slechte weer vroeger terugkwam van die klus uit Duitsland was ik stomverbaasd dat ze er niet was. Ik was zo bezorgd en heb direct al haar vriendinnen en haar zuster gebeld. Ik wilde zelfs de politie inschakelen, maar die zeiden dat dat pas na 24 uur kon. Uren heb ik door de omgeving gereden, ik haalde me van alles in mijn hoofd. Toen ik uiteindelijk weer thuis kwam, wie zaten daar toen met verliefde gezichten aan de keukentafel die ik nota bene eigenhandig voor haar had gemaakt? Clara en een of andere gozer. Ik zag direct wat er aan de hand was. Woest was ik Sindsdien woon ik in de caravan bij een van mijn maten. Ik hoef Clara niet meer te zien en dat boerderijtje mag wat mij betreft vandaag nog instorten.’

De mediator:

Clara en Mick, wat vervelend dat het zo is gelopen. Zo te horen is er een hoop aan de hand. Laten we eerst even tot rust komen en de boosheid laten zakken. Ik stel voor om daarna eens rustig met elkaar te praten.

Ik begrijp dat je boos bent Mick, maar laten we het eerst hebben over jullie relatie en de rest nu laten voor wat het is. Clara, heb jij behoefte om jouw kant van het verhaal te vertellen?

Mick, je geeft aan dat je Clara niet meer wilt zien, zou je open staan om haar kant van het verhaal te horen? Ik heb jullie beiden gehoord en ik zie dat jullie beiden reageren met hetzelfde gevoel. Mick, jij wilt Clara een mooi thuis geven, hier doe je alles voor. Clara, jij hebt behoefte aan meer betrokkenheid en persoonlijke aandacht.

Het is belangrijk te praten over jullie behoeftes. Zonder communicatie kan je niet weten wat er bij een ander speelt. Dus laten we het hebben over jullie behoeftes en vanuit daar verdere stappen ondernemen. Dan gaan we kijken naar de situatie voordat jullie beiden een weekendje weg gingen. Clara, hoe voelde jij je tijdens die periode? Mick, probeer eerst goed naar Clara te luisteren. Daarna kan je vragen stellen en het lijkt me goed als jij dan uitlegt hoe jij je voelde in die periode. Laten we dan samen kijken naar wat er voor had gezorgd dat jullie beiden gelukkig waren. Daarna kunnen we kijken of er nog steeds een mogelijkheid is om dit te veranderen.

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.