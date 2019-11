Vandaag kleurt Nederland oranje in de dag tegen geweld tegen vrouwen

Een deel van Nederland kleurt vandaag oranje, in de dag in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. 25 november is als dag uitgeroepen waarop we laten zien dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is.

Meer dan 130 gemeenten doen mee aan de Orange the World campagne. Maar liefst 45 procent van de vrouwen krijgt te maken met fysiek, seksueel of psychisch geweld. En maar liefst meer dan 80 procent heeft weleens met straatintimidatie te maken gehad. Dagelijks komen er gemiddeld maar liefst vijf meldingen van verkrachtingen binnen bij de politie. Maar waarschijnlijk zijn dat er veel meer omdat er wordt geschat dat in tachtig procent van de gevallen het slachtoffer geen aangifte doet.

Oranje tintje

Een belangrijk gebouw oranje uitlichten is kenmerkend voor deelname aan de actie. En dus worden molens en bruggen, maar ook onder andere een hunebed, Paleis Soestdijk, Slot Loevestein en de Erasmusbrug oranje gekleurd.

Hoofdredacteur Debby

VIVA’s hoofdredacteur Debby mag vanavond aftrappen tijdens een speciale avond in haar geboortedorp Raalte. Daar zijn wij als VIVA natuurlijk mega trots op. Kijk hier om het programma van de avond te zien.

Staat jouw gemeente ertussen?

Deze gemeenten doen mee: Aalsmeer, Achtkarspelen, Almere, Alphen aan de Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Barendrecht, Beesel, Bennekom, Berg en Dal, Bergen (Limburg), Bergen op Zoom, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bodegraven-Reeuwijk, Borger Odoorn, Breda, Buren, Coevorden, Culemborg, De Bilt, De Fryske Marren, De Wolden, Delft, Delfzijl, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dinkelland, Doesburg, Doetinchem, Drechterland, Dronten, Ede, Eindhoven, Elburg, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Etten-Leur, Goes, Gooi en Vechtstreek, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haarlem, Hardenberg, Heemstede, Heerenveen, Hellevoetsluis, Helmond, Hilversum, Hollands Kroon, Hoogeveen, Hoorn, Huizen, IJsselstein, Kampen, Kerkrade, Koggenland, Landgraaf, Laren, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lelystad, Lochem, Maassluis, Maastricht, Mantgum, Medemblik, Meppel, Middelburg, Nieuwegein, Nijkerk, Nijmegen, Oisterwijk, Oost-Gelre, Opmeer, Opsterland, Oude IJsselstreek, Peel en Waas, Pijnacker-Nootdorp, Provincie Drenthe, Provincie Limburg, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Purmerend, Raalte, Renkum, Rhenen, Rijen, Rotterdam, Schiedam, Sint Anthonis, Smallingerland, Staphorst, Stede Broec, Steenwijkerland, Sudwest Fryslan, Terneuzen, Teylingen, Tilburg, Tubbergen, Tynaarlo, Tytsjerksteradiel, Utrecht, Vaals, Valkenswaard, Veere, Velsen, Venray, Vlaardingen, Vlissingen, Wageningen, Wassenaar, Weert & Roermond, Westerkwartier, Westerwolde, Westland, Westvoorne, Winschoten, Woensdrecht, Zaanstad, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zundert en Zwolle.

Beeld: Unsplash