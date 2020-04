Vanessa Bryant, de weduwe van basketbalicoon Kobe Bryant deelt een hartverscheurend bericht. Vandaag waren ze 19 jaar getrouwd. ‘Mijn koning, mijn hart, mijn beste vriend’, schrijft Vanessa Bryant bij een oude foto van het koppel.

‘Gelukkige 19de huwelijksdag. Ik mis je verschrikkelijk. Ik wou dat je hier kon zijn om me in je armen te nemen. Ik hou van je,’ schrijft Vanessa bij het bericht.

Helikoptercrash

Op 26 januari kwamen Kobe en zijn 13-jarige dochter Gianna om bij een helikoptercrash. Ze waren op weg naar een basketbalmatch van het team van Gianna, dat Bryant coachte. Het nieuws sloeg in als een bom. Al snel stroomden de steunbetuigingen voor Kobe’s vrouw Vanessa en zijn dochters binnen. Samen met hen zaten er nog zeven anderen in de helikopter, zo bevestigde een politiekorps tijdens een persconferentie. Hoewel de oorzaak van de crash nog uitvoerig wordt onderzocht, zou het zicht in het gebied van de crash beperkt zijn wegens mist. Zo melden verschillende media. De inzittenden waren onderweg naar Mamba Sports Academy, waar de 13-jarige dochter van Kobe een wedstrijd zou spelen.

De waardevolste speler

De voormalig basketballer wordt als één van de beste basketbalspeler aller tijden gezien. De 41-jarige speelde heel zijn carrière, maar liefst twintig jaar, voor Los Angeles Lakers. In 2016 kondigde hij, na met veel blessures te kampen, zijn pensioen aan. Ook werd hij in 2008 verkozen tot MVP, oftewel ‘de waardevolste speler’ in de NBA, en is hij 18 keer verkozen tot All-Star en twee keer tot MVP van de NBA Finals. Daarnaast staat hij met 33.643 punten vierde op de NBA-topscorerslijst aller tijden.