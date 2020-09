10 veelvoorkomende seksdromen (en wat ze écht betekenen)

Wakker worden en je realiseren dat je zojuist in dromenland de lakens hebt gedeeld met die ene buurman die je niet aantrekkelijk vindt, of erger: een familielid, is niet per se lekker ontwaken. Hoe kan het toch dat we soms gekke seksdromen hebben, en wat betekenen die dromen?

Na een bizarre seksdroom kan je jezelf afvragen: is er iets mis met mij? Spoiler: nee. Seksdromen komen veel voor. Ja, ook die dromen waar je je voor schaamt. Er is niets geks aan. Dromen stellen ons in staat problemen, gevoelens, gebeurtenissen en meer te verwerken. Je hoeft ze dan ook niet letterlijk te interpreteren.

Dat is schrikken

Toch kan het soms schrikken zijn. Vooral wanneer je in real life helemaal geen seks met die persoon zou willen. Helaas, we hebben weinig controle over onze dromen. Wat we wel kunnen achterhalen, is wat de dromen betekenen. Natuurlijk kan het zo zijn dat je droom representeert wat mist in jouw seksleven, maar het kan net zo goed een psychologisch gemis uitbeelden. Wat zeker is: seksdromen, hoe gek ze ook zijn, zijn niets om je voor te schamen. 10 veelvoorkomende seksdromen en wat ze te zeggen hebben.

1. Je ex

Je bent niet de eerste, en zult niet de laatste zijn die weleens droomt over zijn ex. Zeker als de relatie net over is kun je regelmatig ’s nachts nog je ex bezoeken. Je onderbewuste probeert de relatie te verwerken en dromen over je ex is daar onderdeel van. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld wel een fijne relatie had, maar niet zo gepassioneerde seks. Ook als je regelmatig droomt over seks met je ex terwijl je een andere relatie hebt hoeft dat niet meteen te betekenen dat je je nieuwe relatie stop moet zetten. Vraag jezelf af of er bijvoorbeeld een vergelijking is tussen je huidige partner en je ex.

2. Een celebrity

Verschijnt die knappe acteur ineens naakt in je droom? Oké, geen probleem. Maar wat zegt dat? Het meest simpele antwoord is dat je een (kleine) obsessie hebt met die celebrity. Een andere verklaring is dat je zelf een sterke drive voelt om succesvol te worden of erkenning te krijgen.

3. Vreemdgaan

Droom je over een opwindende nacht met een ander? Zolang je niet praat in je slaap, is er geen reden voor paniek, haha. De kans is groot dat je iets dwars zit. Dit kan van alles zijn: van troubles in de slaapkamer tot geldproblemen. Het hoeft niet écht te betekenen dat je seks met een ander wil. Trek een fles wijn open en praat erover. Grote kans dat het helpt.

4. Jouw partner die vreemdgaat

Deze droom doet pijn, weet iedereen die ‘m weleens gehad heeft. Natuurlijk kan deze droom betekenen dat je relatie niet helemaal lekker loopt. Maar het kan net zo goed zijn dat je jezelf in het dagelijkse leven in de weg zit. Heb je weinig vertrouwen in je talenten of in dat jij aantrekkelijk bent voor anderen? Het kan zomaar zijn dat jouw onzekerheden zich onbewust uiten in een droom waarin je geliefde de lakens met iemand anders deelt. Het kan ook betekenen dat je bang bent verlaten te worden. Ook hier luidt het advies: praat erover.

5. Grote lichaamsdelen

Word je lastiggevallen door een mega piemel in je droom? Is het een stijve piemel, kan het wijzen op agressie en vruchtbaarheid. Is het een slappe penis, dan kan het zijn dat je seksueel gefrustreerd bent. Borsten wijzen op zorgzaamheid, energie en seksuele opwinding. Dromen over vagina’s, staan voor vrouwelijkheid en seksuele behoeften.

6. Familieleden

Waarschijnlijk is geen gedachte minder aantrekkelijk dan seks hebben met je eigen familieleden. Toch kan het zijn dat je hier weleens over hebt gedroomd. Het deel van je hersenen dat normaal gesproken vertelt of iets wel of niet oké is om te denken, werkt op dat moment niet. Zo’n droom kan ook daadwerkelijk een achterliggende reden hebben. Je brein probeert mogelijk de aandacht te vestigen op iets wat te maken heeft met dat familielid, dat hoeft niet seksueel te zijn. Zou je graag closer met je vader zijn? Dat kan zich zomaar in een seksdroom uiten (ieuw).

7. Geweld

Ook als je droomt over gewelddadige seks hoeft dat niet te betekenen dat je graag met zweepjes en handboeien aan de gang gaat. Zo’n droom heeft vaak een figuurlijke betekenis. Het kan staan voor een vervelende gebeurtenis die je wil voorkomen. En wat als je in de droom zélf iemand seksueel mishandelt? Dat kan betekenen dat je het gevoel hebt ergens controle over te hebben.

8. Dieren

Heb jij afgelopen nacht een wilde belevenis gehad met je poes (en dan niet die down under)? Tenzij je echt seksueel getinte fantasieën over dieren hebt, hoef je hier niets ernstigs achter te zoeken. Het betekent simpelweg dat dit dier gewoon veel voor jou betekent. Dat je hersenen dit op deze gekke manier duidelijk willen maken, is een beetje jammer. Maar: geen zorgen dus.

9. Je baas

Misschien is dit een opwindende droom, misschien is het een verschrikkelijke droom. Hoe dan ook, het is geen gekke droom. Is je baas een zelfverzekerde man of vrouw, die voor zichzelf opkomt en weet waar hij of zij voor staat? Als je in je droom seks met je baas hebt, zou het kunnen betekenen dat die persoon bepaalde eigenschappen bezit die je zelf ook wel zou willen hebben. Je zou in dat geval een deel van zijn persoonlijkheid willen hebben.

10. Iemand die je niet verwacht