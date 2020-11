Dit betekent het voor je relaties als je een ‘veilige hechtingsstijl’ hebt

Misschien heb je al eens eerder over hechtingsstijlen gehoord. Dan weet je misschien ook dat die grote impact hebben op je relaties en hoe je met partners omgaat.

Die verschillende hechtingsstijlen hebben voor een groot deel te maken met je jeugd. Kom je uit een geborgen gezin of heb je een onveilige jeugd gehad? Dat bepaalt voor een groot deel ook hoe je later omgaat met relaties. Als je van huis uit veel aandacht hebt gekregen, sta je waarschijnlijk met meer vertrouwen in de liefde dan wanneer je altijd hebt moeten vechten voor die aandacht. Die steun, bescherming en zorg van ouders is ook bepalend voor hoe je later met emoties omgaat.

Drie verschillende stijlen

Er zijn drie verschillende hechtingsstijlen: een vermijdende hechting, angstige hechting en veilige hechting. Wat betekent het als je binnen die laatste categorie valt?

Eigenlijk is een veilige hechtingsstijl de beste die je kunt hebben. Dit betekent namelijk dat je een sterke band hebt met je partner en geen onzekerheid en jaloers – of bezitterig gedrag toont. Je bent graag samen, maar vindt het ook prima om tijd apart van elkaar door te brengen. Je weet dat het goed zit.

Stabiele thuisbasis

Dat betekent overigens niet dat je relatie perfect is. Het betekent alleen dat je goed omgaat met problemen die op je pad komen. Natuurlijk kent ook jouw relatie ups en downs, maar je bent veerkrachtig en krabbelt net wat makkelijker op na tegenslag. Ook kun je goed omgaan met emoties. Wanneer je boos of verdrietig bent, ga je daar op een gebalanceerde manier mee om (lees: je smijt niet direct de servieskast stuk).

Een veilige hechtingsstijl betekent dat je – op volwassen leeftijd – waarschijnlijk een goede band hebt met je ouders. Je hebt een stabiele thuisbasis gehad waarin je altijd het gevoel dat er iemand voor je was. Ook hier betekent het niet dat de band met je ouders perfect is en altijd over rozen gaat, maar wel dat je onenigheden makkelijker te boven komt.

Verschillende combinaties

Als je begrijpt welke hechtingstijl je hanteert, wordt het ook makkelijker om te bepalen of iemand wel – of niet bij je past. Zo pakken de combinaties van de verschillende hechtingsstijlen samen uit:

Veilig + veilig = De holy grail. Deze combinatie is een ideaal waar iedereen naar zou moeten streven. Als beide mensen binnen de relatie een veilige hechtingsstijl hebben, ben je vrij om jezelf te zijn zonder de angst voor afwijzing of het gevoel dat de ander te dichtbij komt.

Veilig + angstig = Een relatie die kán werken, maar over het algemeen beter werkt voor de persoon met een angstige hechtingsstijl dan voor een veilig gehecht persoon. De ‘veilige’ partner biedt de zekerheid waar een angstige partner zo naar verlangt, maar kan de veilige partner op de lange termijn wel opbreken. Ook het afhankelijke gedrag van de angstige partner kan teveel worden.

Veilig + vermijdend = Vergelijkbaar met bovenstaande combi. In eerste instantie kan de veilig gehechte partner die afstandelijke geliefde nog wel handelen, maar op de lange termijn kan het een relatie opbreken. De vermijdende partner geeft niet de aandacht en affectie die de veilige partner nodig heeft.

Werken aan je hechtingsstijl

Hoewel je jeugd dus een belangrijke factor is, kun je wel werken aan je hechtingsstijl. Als je bijvoorbeeld geen veilige hechtingsstijl hebt, kan het helpen om te ontdekken hoe je zélf aan je behoeftes tegemoet komt zonder die te projecteren op een geliefde. Iemand die vermijdend gedrag vertoont, kan leren hoe je anderen toelaat. Angstige types kunnen juist leren hoe je je alleen staande houdt. Hetzelfde geldt voor ieder negatief patroon dat je ontdekt in je eigen gedrag: leg de vinger op de zere plek en bedenk wat je kunt doen om dat te veranderen.

