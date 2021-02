Venus staat in Vissen: dit kun je verwachten in je liefdesleven

Voel je het zinderen in de lucht? De behoefte om héél erg verliefd te worden? Da’s niet zo raar: liefdesplaneet Venus staat vanaf vandaag in sterrenbeeld Vissen. Laten die twee nou net zo lekker samengaan als slagroom en appeltaart.

Wanneer Venus in Vissen staat, is het alsof de planeet geen grenzen meer heeft. De planeet is dan genereus met liefde, geld, compassie en helen. Astrologen zijn het erover eens dat dit zo’n beetje de beste mogelijke positie is voor de liefdesplaneet. Venus heeft nu veel te geven, en niet alleen op het gebied van romances. Ook platonische relaties floreren goed onder deze planeetstand.

Flirt-game

Als je single en op zoek naar liefde bent, is dit een goed moment om die datingapps een slinger te geven en te kijken wat het universum je nu te bieden heeft. Dankzij de charmante, speelse energie van Venus is je flirt-game sterker dan ooit. Als je al een geliefde hebt, is dit een goed moment om hem of haar tijdens een romantische avond te laten weten hoeveel je van hem/haar houdt. Aan anderen geven gaat nu makkelijker dan ooit. Je zal zien dat die genereuze houding wordt beloond.

Als je liefdesleven in 2021 een valse start kreeg of een andere relatie in je leven wat aandacht kan gebruiken, is Venus hier om dat voor je op te lossen. Dat betekent overigens niet dat het je allemaal maar komt aanwaaien. Het beste wat je kunt doen is open en eerlijk zijn over je gevoelens.

Reflecteren en weer doorgaan

Houd wel 9 maart in de smiezen. Dan hangt er in samenspel met de maan een maak het of kraak het-energie rondom liefdes en vriendschappen. Dit is het moment waarop je misschien minder goed nieuws krijgt omtrent de liefde of een ex uit het niets opduikt. Als iemand in de liefde nog een appeltje met je te schillen had, is dit het moment waarop je daarmee wordt geconfronteerd. Het is daarom ook een goede tijd om te reflecteren en dan weer verder te gaan.

Op 13 maart gaat Neptunus zich bemoeien met de stand van Venus en Vissen. Dat kan zorgen voor gemixte gevoelens en desillusie. Wees eerlijk en realistisch over je verwachtingen in de liefde. Door Venus in Vissen ben je nu geneigd de wereld door een roze bril te bekijken. Probeer toch ook de logica in je gevoelens en beide benen op de grond te houden om het beste te maken van deze transitie. Omarm de liefde, blijf eerlijk over je gevoelens en de lente had niet mooier van start kunnen gaan.

Bron: Refinery 29 | Beeld: Getty